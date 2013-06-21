एकैदिन १४ हजार ६ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन

- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेसँगै नेपालमा पनि बुधबार सुनको भाउ प्रतितोला १४ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेर २ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बुधबार सुनको नयाँ भाउ तोकेको छ जुन अघिल्लो दिनको २ लाख ७३ हजार ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी हो।
- चाँदीको भाउ पनि बुधबार प्रतितोला ४१५ रुपैयाँले बढेर ४ हजार ९२० रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो दिनको भन्दा बढी हो।
११ चैत, काठमाडौं । एक सातायता अघिल्लो दिनसम्म घटेको सुनको भाउ बुधबार बढेको छ । आज एकैदिन सुनको भाउ तोलामा १४ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ फेरि उकालो लागेसँगै नेपाली बजारमा पनि बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ७३ हजार ९ सय रुपैयाँमा झरेको थियो ।
चाँदीको भाउ पनि एकैदिन तोलामा ४१५ रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ५०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ९२० रुपैयाँ पुगेको छ ।
