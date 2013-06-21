सिटी सफारी चढेकी किशोरी बलात्कृत, चालक पक्राउ

सिटी चालकले अरू गाडी त्यहाँ नरोकिने बताउँदै बस स्ट्यान्डसम्म पुर्‍याइदिने भनेर आफ्नो सफारीमा चढाएका थिए । तर, उनले साकेला पार्क नजिकै जंगलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते २०:१४

११ चैत, विराटनगर । सिटी सफारीमा यात्रा गरेकी किशोरीमाथि जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा सुनसरीको रामधुनीबाट एक जना चालक पक्राउ परेका छन् । चैत ६ गते साँझ १७ वर्षीया किशोरीलाई धरानको जंगलमा लगेर कुटपिट गरी जवरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले सिटी सफारी चालक २६ वर्षीय रोशन विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी चन्द्र खड्काका अनुसार पीडित किशोरी धरानस्थित घर गएर मोरङ फर्किन लागेको अवस्थामा बलात्कृत भएकी हुन् । उनी त्याे दिन बेलुका भोटेपुल चोकमा गाडी पर्खेर बसेकी थिइन् ।

त्यहीबेला सफारी चालकले अरू गाडी त्यहाँ नरोकिने बताउँदै बस स्ट्यान्डसम्म पुर्‍याइदिने भनेर आफ्नो सफारीमा चढाएका थिए । तर, उनले साकेला पार्क नजिकै जंगलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पीडित युवतीले दिएको किटानी जाहेरीमा आरोपितले साकेला पार्क नजिकको जंगलमा लगी कुटपिट गर्नुका साथै जबरजस्ती करणी गरी मोबाइल लुटेर लगेको उल्लेख छ । पक्राउ परेका विश्वकर्माविरुद्ध अपहरण र जबरजस्ती करणी मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ ।

किशोरी बलात्कृत सिटी सफारी
बाटो खन्ने क्रममा पुरिएर एस्काभेक्टर चालकको मृत्यु  

राखेपको निलम्बनमा पर्‍यो एन्फा

बागलुङमा धमाधम भेटिँदै एउटै नम्बरका एक हजारका नक्कली नोट

बासना थापा : कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा जित्ने एक्ली महिला

प्रदेश र स्थानीय सरकारको थप प्रभावकारिताका लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मा विश्वप्रकाशलाई

सुवासको गोलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

