पीएम कपमा आज आर्मी र गण्डकी एवं पुलिस र बागमती भिड्दै

१२ चैत, काठमाडौं । एक दिवसीय प्रधानमन्त्री कप (पीएम कप) क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज पनि दुई खेल हुँदैछन् ।
आज गण्डकीले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ भने बागमतीले नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्दैछ । यी दुवै खेल बिहान साढे ९ बजे सुरु हुँदैछन् ।
यसअघि एक खेलेको आर्मीले जित निकालेको थियो भने गण्डकी पराजित भएको थियो । उता दुई/दुई खेल खेलेका पुलिस र बागमतीले एकमा हार र एकमा जित निकालेका छन् ।
यसपटक पीएम कप मधेश र बागमती प्रदेशमा भइरहेको छ । मधेशको जनकपुर र वीरगञ्ज एवं बागमतीको काठमाडौंमा खेल भइरहेका छन् ।
