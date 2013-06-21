ट्रम्पको चीन भ्रमण मिति निश्चित, सीसँगको भेट ‘महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक’ हुने ट्रम्पको विश्वास

२०८२ चैत १२ गते ७:५३

१२ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणको मिति निश्चित भएको छ । ट्रम्पले आगामी मे १४ र १५ तारिख अर्थात २०८३ साल वैशाख ३१ र जेठ १ गते चीन भ्रमण गर्ने निश्चित भएको हो ।

भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ समकक्षी सि जिनपिङबीच भेटवार्ता हुनेछ । लामो समयदेखि बहुप्रतीक्षित यो भेटवार्ता आगामी मे १४ र १५ तारिखमा बेइजिङमा हुने तय भएको ह्वाइट हाउसले बुधबार जानकारी दिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

यसअघि मार्च अन्त्य वा अप्रिलको सुरुतिर हुने अपेक्षा गरिएको चीन भ्रमण करिब ६ हप्ता पछि सारिएको हो । ट्रम्पले मार्चको मध्यतिर इरानसँगको युद्धका कारण उक्त भेटवार्ता एक महिनाजति पछि सार्न आग्रह गरेको बताएका थिए ।

ट्रम्पले भने– सीसँगको भेट ‘महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक’

बुधबारको पत्रकार सम्मेलनपछि सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा ट्रम्पले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले ‘ऐतिहासिक’ भ्रमणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले राष्ट्रपति सीसँगको भेट ‘महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक’ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरान विरुद्ध आक्रमण सुरु गरेपछि सुरु भएको युद्ध अझै केही हप्ता जारी रहने सम्भावना छ ।

यसबारे सोधिएको प्रश्नमा ह्वाइटहाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले इरानसँगको युद्ध चारदेखि छ हप्तासम्म रहने अनुमान गरेको र ट्रम्पको चीन भ्रमण तालिका पनि त्यसैअनुसार मिलाइएको बताएकी छन् ।

यसैबीच ट्रम्पले चीन भ्रमणको क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो समेत दिनेछन् ।

ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव लेभिटका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई यसै वर्षपछि वाशिङ्टन डी.सी.मा भ्रमण का लागि आमन्त्रण गर्नेछन् । उक्त भ्रमणको मिति भने पछि तय गरिने जनाइएको छ ।

अमेरिकी र इजरायली मिडियाको दाबी : अमेरिकाले सम्झौताका लागि इरानलाई १५ सुत्रीय योजना पठायो

अमेरिकाबाट वार्ताका विषय प्राप्त भएका छन्, समीक्षा गरिरहेका छौँ : इरानी विदेश मन्त्रालय

इरान भन्छ- वार्ता भएकै छैन, ट्रम्पको प्रतिक्रिया- एक शीर्ष व्यक्तिसँग भइरहेको छ

इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा

होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानलाई ट्रम्पको नयाँ ४८ घण्टे अल्टिमेटम

ट्रम्पको दाबी- इरान युद्धमा लक्ष्यको नजिक छौँ, बिस्तारै युद्ध रोक्नेबारे सोच्दैछौँ

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

