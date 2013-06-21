ट्रम्पको चीन भ्रमण मिति निश्चित, सीसँगको भेट ‘महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक’ हुने ट्रम्पको विश्वास

१२ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणको मिति निश्चित भएको छ । ट्रम्पले आगामी मे १४ र १५ तारिख अर्थात २०८३ साल वैशाख ३१ र जेठ १ गते चीन भ्रमण गर्ने निश्चित भएको हो ।
भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ समकक्षी सि जिनपिङबीच भेटवार्ता हुनेछ । लामो समयदेखि बहुप्रतीक्षित यो भेटवार्ता आगामी मे १४ र १५ तारिखमा बेइजिङमा हुने तय भएको ह्वाइट हाउसले बुधबार जानकारी दिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
यसअघि मार्च अन्त्य वा अप्रिलको सुरुतिर हुने अपेक्षा गरिएको चीन भ्रमण करिब ६ हप्ता पछि सारिएको हो । ट्रम्पले मार्चको मध्यतिर इरानसँगको युद्धका कारण उक्त भेटवार्ता एक महिनाजति पछि सार्न आग्रह गरेको बताएका थिए ।
ट्रम्पले भने– सीसँगको भेट ‘महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक’
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनपछि सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा ट्रम्पले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले ‘ऐतिहासिक’ भ्रमणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले राष्ट्रपति सीसँगको भेट ‘महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक’ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरान विरुद्ध आक्रमण सुरु गरेपछि सुरु भएको युद्ध अझै केही हप्ता जारी रहने सम्भावना छ ।
यसबारे सोधिएको प्रश्नमा ह्वाइटहाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले इरानसँगको युद्ध चारदेखि छ हप्तासम्म रहने अनुमान गरेको र ट्रम्पको चीन भ्रमण तालिका पनि त्यसैअनुसार मिलाइएको बताएकी छन् ।
यसैबीच ट्रम्पले चीन भ्रमणको क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो समेत दिनेछन् ।
ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव लेभिटका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र उनकी पत्नी पेङ लियुआनलाई यसै वर्षपछि वाशिङ्टन डी.सी.मा भ्रमण का लागि आमन्त्रण गर्नेछन् । उक्त भ्रमणको मिति भने पछि तय गरिने जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4