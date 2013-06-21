‘ह्यारी पोटर’ श्रृंखलाको ट्रेलर सार्वजनिक : जादुयी संसारमा फर्किन तयार हुनूस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १२:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एचबीओले सन् २०२६ को क्रिसमसमा सार्वजनिक हुने ‘ह्यारी पोटर’ सिरिजको पहिलो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ।
  • ट्रेलरमा किशोर ह्यारी पोटरको जीवन र हग्वाट्र्समा प्रवेशको कथा देखाइएको छ।
  • सिरिजमा डोमिनिक म्याकलफलिन, आलास्टेयर स्टाउट र अराबेला स्ट्यान्टनले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

जादुको छडी समात्नुस् र झाडू तयार पार्नुस्, किनकि हग्वाट्र्स पुनः बोलाइरहेको छ । एचबीओले आफ्नो आगामी ‘ह्यारी पोटर’ सिरिजको पहिलो ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै दर्शकलाई नयाँ ढंगले जादुयी संसारमा फर्किन निम्तो दिएको छ । नेटवर्कका अनुसार यसको पहिलो सिजन सन् २०२६ को क्रिसमसमा सार्वजनिक हुनेछ ।

ट्रेलरको सुरुवातमा ह्यारी डस्र्ली घरमा भर्‍याङमुनिको सानो कोठामा बसिरहेको देखिन्छ । उसको कजिन डड्लीले उसलाई सताउँछ भने आमा पेटुनियाले उसको कपाल काट्दै ‘तँ विशेष होइनस्’ भन्छिन् । तर केही समयपछि ह्यारीलाई हग्वाट्र्सबाट आएको स्वीकृति पत्रले उसको जीवन बदलिन्छ ।

त्यसपछि ट्रेलरमा ह्याग्रिडले ह्यारीलाई जादुयी संसारबारे जानकारी दिँदै उसका दिवंगत आमाबुबाबारे केही संकेत दिन्छन् । आफ्नो सामान ट्रलीमा राखेर ह्यारी ढोकाबाट दौडिँदै हग्वाट्र्स एक्सप्रेस चढ्न पुग्छ ।

रेलमा चढ्ने क्रममा ह्यारीले रोनलाई आफ्नी आमासँग बिदाइ साट्दै गरेको देख्छ । त्यसपछि ह्यारी, रोन र हर्मायनी एउटै सिटमा बसेका हुन्छन्, जहाँ रोनले ह्यारीलाई सोध्छ, “के तिमी साँच्चै ह्यारी पोटर नै हौ ?’

ट्रेलरमा त्यसपछि तीनै जना हग्वाट्र्स घुमिरहेको दृश्य देखाइन्छ । ह्यारीले क्विडिच खेल्ने झाडू खोल्दै गरेको पनि देखिन्छ । साथै, डम्बलडोर, स्नेप, ड्राको माल्फोय, मिस्टर ओलिभान्डर र सर्टिङ ह्याटजस्ता पात्रहरूको झलक पनि छोटकरीमा देखाइएको छ ।

सिरिजमा डोमिनिक म्याकलफलिनले किशोर ह्यारी पोटरको भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने रोन वीज्लीको रूपमा आलास्टेयर स्टाउट र हर्मायनी ग्रेन्जरको रूपमा अराबेला स्ट्यान्टन देखिनेछन् । उनीहरू तीनै जनाले हग्वाट्र्स स्कुल अफ विचक्राफ्ट एन्ड विजाड्र्रीका चुनौती पार गर्दै गहिरो मित्रता बनाउने र लर्ड भोल्डेमोर्टको बढ्दो खतरासँग जुध्नेछन् ।

यो सिरिज जेके रोलिङका उपन्यासलाई नजिकबाट पछ्याउँदै तयार गरिएको छ, जहाँ सात भागको कथालाई प्रत्येक सिजनमा एउटा पुस्तकका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ । दर्शकले जादुयी कक्षा कोठादेखि आकाशमा उड्ने क्विडिच मैदानसम्मका चर्चित दृश्य फेरि जीवन्त रूपमा देख्न पाउनेछन् ।

एचबीओले यसअघि सार्वजनिक गरेको पहिलो झलकमा ह्यारी ग्रिफिन्डोरको पोशाकमा क्विडिच मैदानतर्फ जाँदै गरेको देखाइएको थियो, जसले निर्माण टोलीले मूल कथाप्रति कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने संकेत गर्छ ।

यो सिरिज बेलायतको वार्नर ब्रदर्स स्टुडियो लिभ्स्डेनमा छायांकन गरिएको हो । शो रनरका रूपमा फ्रान्सेस्का गार्डिनर छन् भने ‘सक्सेसन’का निर्देशक मार्क माइलोडले पनि केही एपिसोड निर्देशन गरेका छन् । कार्यकारी निर्मातामा रोलिङ, निल ब्लेयर, रुथ केनली-लेट्स र डेभिड हेयम्यान छन् ।

‘ह्यारी पोटर’ सिरिजले नयाँ पुस्ताका साथै पुराना फ्यानलाई पनि फेरि एकपटक जादुयी संसारमा फर्किने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हटाउन लागेको भन्दै विरोध प्रदर्शन

सरकारलाई रचनात्मक र आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं : हर्क साम्पाङ

जितु नेपाल अभिनित ‘आइएम जितबहादुर’ को टिजर सार्वजनिक

प्राविधिक र प्रणालीगत सुधारसँगै विद्युत् ‘ट्रिपिङ’ संख्या घट्यो

शपथअघि राप्रपा सांसदहरूले गरे पशुपति दर्शन

पार्टीमा एकता कायम गर्न सबै तहको भूमिका जरुरी : प्रकाशशरण महत

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

