‘ह्यारी पोटर’ श्रृंखलाको ट्रेलर सार्वजनिक : जादुयी संसारमा फर्किन तयार हुनूस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एचबीओले सन् २०२६ को क्रिसमसमा सार्वजनिक हुने ‘ह्यारी पोटर’ सिरिजको पहिलो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ।
- ट्रेलरमा किशोर ह्यारी पोटरको जीवन र हग्वाट्र्समा प्रवेशको कथा देखाइएको छ।
- सिरिजमा डोमिनिक म्याकलफलिन, आलास्टेयर स्टाउट र अराबेला स्ट्यान्टनले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
जादुको छडी समात्नुस् र झाडू तयार पार्नुस्, किनकि हग्वाट्र्स पुनः बोलाइरहेको छ । एचबीओले आफ्नो आगामी ‘ह्यारी पोटर’ सिरिजको पहिलो ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै दर्शकलाई नयाँ ढंगले जादुयी संसारमा फर्किन निम्तो दिएको छ । नेटवर्कका अनुसार यसको पहिलो सिजन सन् २०२६ को क्रिसमसमा सार्वजनिक हुनेछ ।
ट्रेलरको सुरुवातमा ह्यारी डस्र्ली घरमा भर्याङमुनिको सानो कोठामा बसिरहेको देखिन्छ । उसको कजिन डड्लीले उसलाई सताउँछ भने आमा पेटुनियाले उसको कपाल काट्दै ‘तँ विशेष होइनस्’ भन्छिन् । तर केही समयपछि ह्यारीलाई हग्वाट्र्सबाट आएको स्वीकृति पत्रले उसको जीवन बदलिन्छ ।
त्यसपछि ट्रेलरमा ह्याग्रिडले ह्यारीलाई जादुयी संसारबारे जानकारी दिँदै उसका दिवंगत आमाबुबाबारे केही संकेत दिन्छन् । आफ्नो सामान ट्रलीमा राखेर ह्यारी ढोकाबाट दौडिँदै हग्वाट्र्स एक्सप्रेस चढ्न पुग्छ ।
रेलमा चढ्ने क्रममा ह्यारीले रोनलाई आफ्नी आमासँग बिदाइ साट्दै गरेको देख्छ । त्यसपछि ह्यारी, रोन र हर्मायनी एउटै सिटमा बसेका हुन्छन्, जहाँ रोनले ह्यारीलाई सोध्छ, “के तिमी साँच्चै ह्यारी पोटर नै हौ ?’
ट्रेलरमा त्यसपछि तीनै जना हग्वाट्र्स घुमिरहेको दृश्य देखाइन्छ । ह्यारीले क्विडिच खेल्ने झाडू खोल्दै गरेको पनि देखिन्छ । साथै, डम्बलडोर, स्नेप, ड्राको माल्फोय, मिस्टर ओलिभान्डर र सर्टिङ ह्याटजस्ता पात्रहरूको झलक पनि छोटकरीमा देखाइएको छ ।
सिरिजमा डोमिनिक म्याकलफलिनले किशोर ह्यारी पोटरको भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने रोन वीज्लीको रूपमा आलास्टेयर स्टाउट र हर्मायनी ग्रेन्जरको रूपमा अराबेला स्ट्यान्टन देखिनेछन् । उनीहरू तीनै जनाले हग्वाट्र्स स्कुल अफ विचक्राफ्ट एन्ड विजाड्र्रीका चुनौती पार गर्दै गहिरो मित्रता बनाउने र लर्ड भोल्डेमोर्टको बढ्दो खतरासँग जुध्नेछन् ।
यो सिरिज जेके रोलिङका उपन्यासलाई नजिकबाट पछ्याउँदै तयार गरिएको छ, जहाँ सात भागको कथालाई प्रत्येक सिजनमा एउटा पुस्तकका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ । दर्शकले जादुयी कक्षा कोठादेखि आकाशमा उड्ने क्विडिच मैदानसम्मका चर्चित दृश्य फेरि जीवन्त रूपमा देख्न पाउनेछन् ।
एचबीओले यसअघि सार्वजनिक गरेको पहिलो झलकमा ह्यारी ग्रिफिन्डोरको पोशाकमा क्विडिच मैदानतर्फ जाँदै गरेको देखाइएको थियो, जसले निर्माण टोलीले मूल कथाप्रति कत्तिको ध्यान दिएको छ भन्ने संकेत गर्छ ।
यो सिरिज बेलायतको वार्नर ब्रदर्स स्टुडियो लिभ्स्डेनमा छायांकन गरिएको हो । शो रनरका रूपमा फ्रान्सेस्का गार्डिनर छन् भने ‘सक्सेसन’का निर्देशक मार्क माइलोडले पनि केही एपिसोड निर्देशन गरेका छन् । कार्यकारी निर्मातामा रोलिङ, निल ब्लेयर, रुथ केनली-लेट्स र डेभिड हेयम्यान छन् ।
‘ह्यारी पोटर’ सिरिजले नयाँ पुस्ताका साथै पुराना फ्यानलाई पनि फेरि एकपटक जादुयी संसारमा फर्किने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4