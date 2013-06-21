बिनाशर्त जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ : प्रतिभा रावल

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १३:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रतिभा रावलले जेनजी आन्दोलनको दमनबारे आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएकी छिन्।
  • उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय आफ्नो पार्टीको बाचापत्रमा दोस्रो नम्बरमा उल्लेख भएको जानकारी गराइन्।
  • प्रतिवेदनबारे थप प्रतिक्रिया पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि दिने उनले बताइन्।

१२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा रावलले जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पुगेकी उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले उक्त विषय आफ्नो पार्टीको बाचापत्रमा पनि उल्लेख भएको जानकारी गराउँदै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।

‘नो इफ, नो बट, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीको बाचापत्रमा पनि दोस्रो नम्बरमै त्यो विषय उल्लेख गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

यद्यपि प्रतिवेदनबारे थप प्रतिक्रिया पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि गर्ने बताइन् ।

