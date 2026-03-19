मन्त्री रावलको सम्पत्ति : काठमाडौं र बारामा जग्गा, २५ तोला सुन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते २०:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले काठमाडौं र बारामा क्रमशः ७० लाख र ५० लाखको जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे।
  • उनले २५ तोला सुन स्वआर्जन र परिवारको उपहार भएको र विभिन्न बैंकमा २४ लाख बचत रहेको उल्लेख गरिन्।
  • मन्त्रीले २०८२ साल जेठमा २० लाख ऋण लिएको र ४४ लाखको गाडी रहेको पनि जानकारी गराइन्।

२९ चैत, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

आइतबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा ७० लाख र बारामा ५० लाखको जग्गा रहेक उल्लेख छ । उनले यी जग्गा खरिको स्रोत श्रीमान्‌को आय भनेकी छन् ।

त्यस्तै आफूसँग २५ तोला सुन रहेको र स्रोत स्वआर्जन तथा परिवारको उपहार भनेकी छन् ।

उनले विभिन्न बैंकमा २४ लाख रुपैयाँ बढी रकम बचत रहेको र उक्त रकम श्रीमानको आयबाट भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले २० लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंकबाट २०८२ साल जेठमा ऋण लिएको पनि उल्लेख गरेकी छन् । त्यस्तै ४४ लाखको गाडी पनि रहेको उनको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

 

 

 

प्रतिभा रावल
सहकारी मन्त्री रावलको निर्देशन : मन्त्रीलाई होइन, सेवाग्राही खुसी पारौं

देशभरिकै स्थानीय तहले पाए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मन्त्री रावलले सहकारी पीडितसँग थालिन् छलफल

भूमिमन्त्री रावलले थालिन् सहकारी पीडितसँग छलफल

कर्मचारी व्यवस्थापनमा ‘प्रतिभा’ देखाउने अवसर

नवनियुक्त मन्त्री रावलले गरिन् पदभार

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

