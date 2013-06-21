संगीतकार पोखरेल अब फिल्म निर्माता, कुल ब्वाय र दिब्यालाई लिएर ‘बेहुली’ को छायांकन

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १४:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली फिल्मका संगीतकार अर्जुन पोखरेलले निर्माण गर्न लागेको पहिलो फिल्म ‘बेहुली’ को छायांकन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ।
  • ‘बेहुली’ को निर्देशन सशान कँडेलले गर्नेछन् र फिल्मको पटकथा माधव शर्माले लेखेका हुन्।
  • फिल्मको छायांकन काठमाडौं, जिरी, सिन्धुली, इलाम, काँकडभिट्टा र भारतको सिक्किममा ४५ दिनसम्म हुनेछ।

काठमाडौं । नेपाली फिल्मका प्रसिद्ध संगीतकार अर्जुन पोखरेल अब निर्माणमा होमिएका छन् । उनले निर्माण गर्न लागेको पहिलो फिल्म ‘बेहुली’ को छायांकन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।

शुभसाइत पूजा गर्दै फिल्मको ४५ दिने छायांकन तालिका सुरु भएको हो । २ दशकदेखि फिल्ममा हिट गीतहरू दिएका अर्जुनले डेब्यू निर्माणलाई लिएर उत्साह व्यक्त गरे ।

‘होस्टेल ३’ फेम्ड सशान कँडेल ‘सन्तोष’ले निर्देशन गर्ने यो प्रेमकथा र पारिवारिक विषयवस्तुको फिल्मको पटकथा माधव शर्माले लेखेका हुन् । यसमा पारस बम ‘कुल ब्वाय’, दिब्या रायमाझी, सुशान्त कार्की, पदम तामाङ, सरिता गिरी, सन्तोष बानियाँ, लोकेन्द्र लेखकको शीर्ष भूमिका हुनेछ ।

यस फिल्ममार्फत युवा र पारिवारिक दर्शकलाई हलसम्म ल्याउन सकिने आशा निर्माता पोखरेलले व्यक्त गरे । वर्षेनी एउटा फिल्मको निर्माण गर्ने योजनासहिट आफू अघि बढेको उनले बताए ।

‘म नियमित फिल्म बनाउँछु र वर्षमा एउटा बनाउने योजना छ’ पोखरेलले भने । आफू चलचित्र क्षेत्रबाटै आएको जनाउँदै उनले अर्को पक्षबाट भएपनि चलचित्रमा योगदान दिन चाहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘म चलचित्र क्षेत्रबाटै आएको मान्छे हुँ । चलचित्रमा संगीतको काम गरियो । अहिले पनि ४/५ वटाको काम गरिरहेको छु । आफूले यो क्षेत्रलाई अर्को पाटोबाट केही गरौं भन्ने सोच आएको थियो । स्क्रिप्ट राम्रो लाग्यो र २ वर्षदेखि यसमा काम गरिरहेका थियौं ।’

‘बेहुुली’ को निर्मातामा प्रताप राना पनि जोडिएका छन् । कार्यकारी निर्मातामा सुमन तामाङ, सहायक निर्मातामा दुर्गा खरेल र रमेश सिलवाल, क्रिएटिभ प्रोड्यूसरमा शंकर कोइराला छन् । द डिभाइन म्युजिक र सम्मान इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा फिल्म निर्माण हुन लागेको हो ।

४५ दिने छायांकन तालिकासहित फ्लोरमा निस्किएको फिल्मको सुटिङ काठमाडौं, जिरी, सिन्धुली, इलाम, काँकडभिट्टा हुँदै भारतको सिक्किम सम्म हुनेछ । नरेन्द्र मैनालीले छायांकन गर्दैछन् ।

अर्जुन पोखरेल बेहुली
सांसदका रूपमा सुधारको काममा इमानदार प्रयास गर्छु : स्वर्णिम वाग्ले

सांसदका रूपमा सुधारको काममा इमानदार प्रयास गर्छु : स्वर्णिम वाग्ले
मन्त्रालयमा फाइल अड्किने गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुस् : कानुनमन्त्री

मन्त्रालयमा फाइल अड्किने गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुस् : कानुनमन्त्री
नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ (लाइभ)

नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ (लाइभ)
खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’

खेलकुद सुशासनमा पटक-पटक ‘फाउल’
अध्यक्षका उम्मेदवार कुमार पक्ष एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने

अध्यक्षका उम्मेदवार कुमार पक्ष एन्फा निर्वाचनमा सहभागी नहुने
शपथ लिन पुगेका महावीर पुन भन्छन्– जे जे आइपर्छ त्यही गर्छु

शपथ लिन पुगेका महावीर पुन भन्छन्– जे जे आइपर्छ त्यही गर्छु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

