+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुस र कजाकिस्तानबीचको व्यापार ३० अर्ब डलर नजिक

प्रधानमन्त्री मिसुस्टिनले रुस र कजाकिस्तान बिचको व्यापारिक कारोबार झन्डै ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १७:२६

१२ चैत, काठमाडौं । रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्टिन र कजाकिस्तानका राष्ट्रपति कासिम–जोमार्ट तोकायेभबिच बिहीबार अस्तानामा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री मिसुस्टिनले रुस र कजाकिस्तान बीचको व्यापारिक कारोबार झन्डै ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले ३० अर्ब डलरको लक्ष्य निकै पछि मात्र पूरा हुने अपेक्षा गरेका थियौँ, तर हामी अहिले नै त्यसको नजिक पुगिसकेका छौँ,’ उनले भने ।

भेटका क्रममा मिसुस्टिनले कजाकिस्तानमा रुसी कम्पनीहरूको लगानी समेत झन्डै ३० अर्ब डलर पुगेको उल्लेख गर्दै कजाकिस्तानी व्यवसायीहरूलाई पनि रुसमा संयुक्त परियोजना र औद्योगिक सहकार्यमा सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपति तोकायेभले रुसलाई कजाकिस्तानको मुख्य व्यापारिक र लगानी साझेदारको रूपमा प्रशंसा गर्दै दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

साथै, बिहीबारै साँझ कजाकिस्तानको सिमकेन्ट सहरमा युरेसियन इकोनोमिक युनियनका सरकार प्रमुखहरूको बैठक सुरु हुने र त्यसमा प्रधानमन्त्री मिशुस्टिन सहभागी हुने जनाइएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
रुस र कजाकिस्तान रुसी अर्थतन्त्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जाँदाजँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने : सामूहिक नेतृत्वको प्रयासले सफल भयौं

कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादास्पद : बार

मार्जिन कारोबार सुरु गर्न नेप्सेले स्वीकृत गर्‍यो कार्यप्रक्रिया, ब्रोकर पनि तयार

कांग्रेसले भन्यो- कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण 

बालेन रास्वपाको संसदीय दलको नेता चयन

उत्तरी गोरखाको फिलिममा पहिलो पटक पुग्यो मोटर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित