कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादास्पद : बार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल बार एशोसियसनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमतिसहित विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ।
- बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार र कानुन व्यवसायीमाथि लान्छना भएको बताए।
- बारले प्रतिवेदनमाथि ज्ञापन पत्र बुझाउने र विस्तृत अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनको आकस्मिक बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असहमतिसहित विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिवेदनका कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार भएको, कानुन व्यवसायीमाथि लान्छना लगाइएको र अन्य आपत्तिजनक विषयवस्तु समावेश भएको देखिएकाले विरोध गर्नु परेको नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले बताए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तत्कालका लागि प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत र त्यहाँका न्यायाधीशहरूमाथि ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । प्रतिवेदनमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने निर्णय समेत भएको छ ।’
बारले सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसलामाथि अस्वाभाविक टिकाटिप्पणी भएको, आत्मपरक रुपमा मनोमानी व्याख्या र विषयवस्तु समावेश भएको भन्दै छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीलाई कार्यादेश बाहिर गएर भएको काम भनी टिप्पणी गरेको छ ।
बारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबारे अध्ययन समितिको निष्कर्षपछि आफ्नो विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4