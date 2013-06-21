सुरु भयो एमएडब्लू वृद्धिको मेगा एक्स्चेन्ज कार्निभल

दिपल, नामी, अवतार र सेरेसका लोकप्रिय ईभीमा झुम्मिए ग्राहक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १७:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमएडब्लू वृद्धिको देशव्यापी मेगा एक्स्चेन्ज कार्निभल काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
  • कार्निभलमा दिपल, अवतार, नामी र सेरेस ब्रान्डका ईभीलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखिएको छ।
  • ग्राहकले नगद छुट, उच्चतम् बजार मूल्यांकन, निःशुल्क बीमा र लामो वारेन्टीजस्ता लाभ पाउनेछन्।

१२ चैत, काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धिको देशव्यापी मेगा एक्स्चेन्ज कार्निभल औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ ।

ग्राहकको उत्साहजनक सहभागितामा सुरु भएको यस कार्निभलले लोकप्रिय ईभी ब्रान्ड दिपल, अवतार, नामी र सेरेसलाई एउटै प्लेटफर्ममा समेटेको छ । कार्निभलको पहिलो दिन प्रविधिमा अब्बल र आकर्षक डिजाइनयुक्त ईभीमा अपग्रेड हुन चाहने ग्राहकको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो ।

बिहीबारदेखि शनिबारसम्म काठमाडौंको सिल्भरओक, पुल्चोकको संस्कार फाइन डाइन, राधेराधेको हेरिटेज प्यालेस र काठमाडौंबाहिर दिपल तथा नामीका आ–आफ्ना सोरुममा मेगा एक्स्चेन्ज सञ्चालन भइरहेको छ ।

मेगा एक्स्चेन्जमा ग्राहकले प्रत्यक्ष नगद छुट पाउनुका साथै पुराना सवारीसाधनको उच्चतम् बजार मूल्यांकन, उत्कृष्ट एक्स्चेन्ज बोनस, निःशुल्क बीमा तथा चार्ज प्याकेज र नेपालकै सबैभन्दा लामो एक्टेन्डेड वारेन्टी जस्ता लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

‘कार्निभलको पहिलो दिनमै उत्साहजनक उपस्थिति र सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ’ एमएडब्लू वृद्धिले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘जसले नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति बढ्दो आकर्षण र रुचीलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।’

बढ्दो इन्धन मूल्य, वातावरणीय सचेतना र आकर्षक एक्स्चेन्ज सुविधाका कारण कार्निभलमा ग्राहक आकर्षित भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

उत्सवमय वातावरणलाई थप आकर्षक बनाउन कानिर्भलमा रोबोटिक सो, किड्स जोन, विभिन्न खेल र फुड स्टल समेत राखिएका छन् । जसले सबै उमेर समूहका आगन्तुलाई रमाइलो र अन्तरक्रियात्म अनुभव प्रदान गरिरहेको छ ।

एक्स्चेन्ज कार्निभल एमएडब्लू वृद्धि
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
सुदन ठाँटिए गुरुङ पहिरनमा, घलेक र कछाडले चिरिच्याट्ट

सुदन ठाँटिए गुरुङ पहिरनमा, घलेक र कछाडले चिरिच्याट्ट
कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बारले बनायो समिति

कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बारले बनायो समिति
जाँदाजाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने : सामूहिक नेतृत्वको प्रयासले सफल भयौं

जाँदाजाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने : सामूहिक नेतृत्वको प्रयासले सफल भयौं
रुस र कजाकिस्तानबीचको व्यापार ३० अर्ब डलर नजिक

रुस र कजाकिस्तानबीचको व्यापार ३० अर्ब डलर नजिक
कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादास्पद : बार

कार्की आयोगको प्रतिवेदन विवादास्पद : बार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

