टीकापुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण आजबाट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते ११:२७

१३ चैत्र, काठमाडौं । ‘टीकापुर साहित्य महोत्सव २०८२’ को तेस्रो संस्करण आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । टीकापुर साहित्य समाज र सुदूरपश्चिम प्रज्ञाप्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा सांस्कृतिक नगरी टीकापुरमा महोत्सव सुरु भएको हो ।

चैत १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस त्रिदिवसीय महोत्सवले भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा स्थानीय जनजीवनका विविध आयामलाई एउटै मञ्चमा समेट्दै राष्ट्रिय स्तरको साहित्य तथा सांस्कृतिक उत्सवको रूप लिने अपेक्षा रहेको आयोजकले बताएका छन् ।

टीकापुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करणलाई ‘थारू साहित्य तथा सांस्कृतिक उत्सव’ का रूपमा केन्द्रित गरिएको छ । नेपालका थारू समुदायको समृद्ध मौलिकता, परम्परा, लोकजीवन, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र जीवन शैलीलाई राष्ट्रिय आकर्षण र विमर्शको केन्द्रमा ल्याउने उद्देश्यसहित महोत्सवको रूपरेखा तयार गरिएको छ ।

हाम्रो यस प्रयासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको साहित्यिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई थप मजबुत र दिगो बनाउँदै बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वको राष्ट्रव्यापी सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।

महोत्सव अवधिभर विभिन्न विषयमा २७ वटा सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछन् । यी सत्रहरूमा भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत, स्थानीय जनजीवन, इतिहास, पहिचान, राजनीति, समाज र समसामयिक मुद्दाहरूमा गहन छलफल, विमर्श र अन्तर्क्रिया हुनेछन् ।

देशका प्रतिष्ठित भाषाविद्, साहित्यकार, कलाकार, चिन्तक, पत्रकार, अनुसन्धान्धाता तथा सांस्कृतिक अभियन्ताहरूको सहभागिताले यस महोत्सवलाई गरिमामय र समृद्ध बनाउने अपेक्षा रहेको संस्थापक संयोजक महेशविक्रम शाहले जानकारी दिए ।

तेस्रो संस्करणअन्तर्गत टीकापुर साहित्य महोत्सवको पहिलो शृङ्खलाका रूपमा कर्णाली नदीमा जलविहार र थारू सांस्कृतिक नाचको प्रस्तुति रहेको छ । दोस्रो शृङ्खलाअन्तर्गत सडक नाटक प्रस्तुति, लेखन कार्यशाला र प्रदेशस्तरीय कविता महोत्सवका कार्यहरू रहेका छन् ।

तेस्रो शृङ्खलामा नाटक प्रदर्शन, थारू समुदायको लोकसंस्कृति प्रदर्शन, बौद्धिक संवाद, काव्य श्रवण, गजल श्रवण, साङ्गीतिक कार्यक्रम तथा सुदूरपश्चिमको देउडा गायन र खेलजस्ता विविध गतिविधि समावेश गरिएको छ ।

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

