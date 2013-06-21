कानुनमन्त्री गौतमले गरिन् पदभार ग्रहण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्।
- सोविता गौतमले सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेकी छन्।
- उनले तत्काल कुनै निर्णय नगरेकी र सल्लाहपछि निर्णय गर्ने बताएकी छन्।
१३ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै सिंहदरबार आएर उनले पदभार ग्रहण गरेकी हुन् ।
उनले तत्काल केही निर्णय गरिनन् । उनले भनिनन्, ‘सल्लाह गरेर निर्णय भएपछि जानकारी गराउछु ।’
