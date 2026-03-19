सर्वोच्च अदालतमा कानुनमन्त्री गौतम

नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सर्वोच्च अदालत निरीक्षण गरेकी छन् ।

२०८२ चैत १५ गते ११:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त अदालत निरीक्षण गरेकी छन्।
  • गौतमले आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउन र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा भाग लिनुभयो।

१५ चैत, काठमाडौं ।  नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सर्वोच्च अदालत निरीक्षण गरेकी छन् । आइतबार बिहान कार्यालय समय सुरु भएसँगै गौतम भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त सर्वोच्च अदालत निरीक्षणमा पुगेकी हुन् ।

सर्वोच्चमा उनी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउन, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायत न्यायाधीशहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा सरिक भइन् ।

‘सरकारले संसद्लाई कठपुतली जसरी प्रयोग गर्ने होइन’

कानुनमन्त्री गौतमको पहिलो निर्णय : बलात्कार र यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने

कानुनमन्त्री गौतमले गरिन् पदभार ग्रहण

सोवितालाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी

सोविताले आयोगमा पेश गरिन् आफ्नो निर्वाचन खर्च

सोविता गौतमले भनिन्– बालेनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

