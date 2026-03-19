सर्वोच्च अदालतमा कानुनमन्त्री गौतम

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त अदालत निरीक्षण गरेकी छन्।
- गौतमले आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउन र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा भाग लिनुभयो।
१५ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सर्वोच्च अदालत निरीक्षण गरेकी छन् । आइतबार बिहान कार्यालय समय सुरु भएसँगै गौतम भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त सर्वोच्च अदालत निरीक्षणमा पुगेकी हुन् ।
सर्वोच्चमा उनी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउन, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायत न्यायाधीशहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा सरिक भइन् ।
