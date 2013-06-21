+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा नेपहप खुसी, हाकिम भन्छन् : र्‍यापरका लागि गर्वको क्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १४:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली हिपहप समुदायले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै र्‍यापरको लागि गर्वको कुरा भएको बताएका छन्।
  • र्‍यापर हाकिमले बालेनलाई कान्छा प्रधानमन्त्री भन्दै शुभकामना दिएका छन् र सबै र्‍यापरहरूले गर्व गर्ने क्षण भएको बताए।
  • संगीतकार स्वप्नील शर्मा र मिस्टर डीले पनि बालेनलाई परिवर्तन र शुभकामना व्यक्त गर्दै उनको गीतको लिंक सेयर गरेका छन्।

काठमाडौं । बालेन प्रधानमन्त्रीमा बनेपछि सबैभन्दा खुसी नेपाली संगीतको हिपहप समुदाय देखिएको छ । बालेन स्वयम अन्डरग्राउन्ड हिपहपको दुनियाँबाट उदाएका हुन् ।

हिपहप कलाकारले सामाजिक सञ्जालबाट बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि सबै र्‍यापरको लागि गर्वको कुरा भएको बताएका छन् । बालेनबाट मुलुकले नयाँ आशा पाएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन् ।

र्‍यापर हाकिमले बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु सबै नेपाली र्‍यापरको लागि खुसीको क्षण भएको बताएका छन् । बालेनको फोटो सेयर गर्दै उनी लेख्छन्, ‘बधाई छ भाइ । आशा गर्छु, तिमीले संसारका सबै युवाहरूलाई प्रेरणा दिनेछौ । कान्छा प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना छ । सबै र्‍यापरहरूले गर्व गर्ने क्षण ।’

युवापुस्ताका चर्चित र्‍यापर साकारले हिपहप शैलीमा बधाई दिँदै लेखेका छन्- सुरु गरुम कब्जा अनि आउँछ मज्जा ।’, यसअघि साकारले यदि बालेनले काम गर्न नसके, आफू राजनीतिमा होमिने कुरा बोलेर चर्चामा आएका थिए ।

स्वप्नील शर्माले लेखेका छन्, ‘परिवर्तनको सुरु आफैबाट, फेरि उज्यालो ल्याउने दिन आयो । हातमा हात मिलाएर, नेपाल सजाउने दिन आयो ।’

मिस्टर डीले ‘जय महाकाली’ भन्दै बालेनलाई बधाइ तथा शुभकामना दिएका छन् । भियोमाले जय महाकाली भन्दै शुभकामना दिएका छन् । यी दुवैजनाले बालेनको पछिल्लो गीतको लिंक सेयर गरेका छन् ।

संगीत क्षेत्रका अन्य कलाकारले पनि बधाई दिइरहेका छन् । विशेषगरि, हिपहप समुदाय बालेन प्रधानमन्त्री बन्दा औधि खुसी देखिएको छ ।

लाउरे लेख्छन् : ‘महानगरबाट देशसम्म । आज जनताको सपना प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेको छ। नवप्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू लगायत सम्पूर्ण नव माननीय मन्त्रीज्यूहरूमा हार्दिक बधाई ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित