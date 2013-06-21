News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हेलिकप्टर दिउँसो साढे १ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ।
१३ चैत, काठमाडौं । रसुवाको लाङटाङबाट दोलखाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लाप्चा क्षेत्रमा मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दिउँसो साढे १ बजेदेखि हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको हो ।
