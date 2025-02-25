हेमन्तको चार विकेट र खडकको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमको दोस्रो जित

१३ चैत, काठमाडौं । हेमन्त धामीको चार विकेट तथा खडक बोहराको अर्धशतक मद्दतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पीएम कप क्रिकेटमा दोस्रो जित हासिल गरेको छ ।
शुक्रबार वीरगञ्जमा भएको खेलमा सुदूरले कोशी प्रदेशलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । कोशीले दिएको १३२ रनको लक्ष्य सुदूरले १९.५ ओभरमा पूरा गर्यो ।
खडकले ४५ बलमा ९ चौका र ३ छक्कासहित ६६ रन बनाए । किरण ठगुन्ना २५ रनमा अविजित रहे भने ओपन। अभिषेक पालले १४ रन बनाए ।
कोशीका बिपिन महतोले २ तथा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको कोशीले ४३.४ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १३० रन बनाएको थियो ।
शिवांश बजगाइंले सर्वाधिक २५ रन बनाए । सुमन श्रेष्ठले २४, दिपेश कँडेलले २० तथा फिर्दोश अन्सारीले १८ रन बनाए ।
सुदूरका हेमन्तले ९ ओभरमा २६ रन दिएर ४ विकेट लिए । किरणले २ तथा नारायण जोशी र सौर्य श्रेष्ठले १-१ विकेट लिए ।
सुदूरपश्चिमले पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा मधेश प्रदेशसँग पराजित भएको थियो ।
कोशीले भने पहिलो खेल वर्षाले रद्द भएपछि लगातार तेस्रो हार बेहोरेर अझै जितविहीन छ ।
