चितवनमा १८-डी सिनेमा संचालनमा, प्रदीप खड्काले गरे उद्घाटन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १६:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता प्रदीप खड्काले चितवनमा १८-डी सिनेमाको उद्घाटन गरेका छन्।
  • १८-डी सिनेमा फ्लाई ओभर ईन्टरटेनमेन्टले भरतपुरमा तेस्रो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • सिनेमामा दर्शकले १७ फरक विषयवस्तुमा आधारित विशेष प्रभाव सहित मनोरञ्जन अनुभव गर्न सक्नेछन्।

चितवन । अभिनेता प्रदीप खड्काले यहाँ १८-डी सिनेमाको उद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा उनले चितवन जस्तो पर्यटकीय गन्तव्यमा यस्तो आधुनिक प्रविधियुक्त सिनेमा हल थपिनु सकारात्मक भएको बताए ।

उनले सगरमाथा, रारा ताल लगायतका पर्यटकीय स्थललाई यस्तै प्रविधिमार्फत विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।

भरतपुरस्थित सिजी ल्याण्डमार्कको दोस्रो तलामा सञ्चालनमा आएको १८-डी सिनेमा फ्लाई ओभर ईन्टरटेनमेन्टद्वारा संचालनमा ल्याइएको तेस्रो शाखा हो । यहाँ दर्शकले १७ फरक विषयवस्तुमा आधारित एनिमेटेड सिनेमामार्फत विशेष प्रभाव सहितको मनोरञ्जन अनुभव गर्न सक्नेछन् ।

यो सिनेमामा एक पटकमा ८ देखि १० जना दर्शकले मात्र मज्जा लिन पाउनेछन् । सिनेमा हेर्दा पूरा सिट घुम्ने, हिउँ पर्ने, पानी झर्ने लगायतका महसुस दर्शकले गर्न सक्छन् । १८ प्रकारको दृश्य अनुभूति गर्न मिल्ने जनाइएको छ ।

कम्पनी प्रमुख राम थापाले दर्शकको मागलाई ध्यानमा राख्दै चितवनमा तेस्रो शाखा विस्तार गरिएको जानकारी दिए । काठमाडौँको प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिने चितवनमा यो प्रविधिको फिल्ममार्फत देशभरका दर्शकलाई आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए ।

कम्पनीले यसअघि काठमाडौँको सिटी सेन्टरमा पहिलो तथा पोखरा डिज्नील्याण्डमा दोस्रो शाखा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रदीप खड्का भन्छन्, ‘फिल्ममा पारिश्रमिकको लफडा सुनेर उकुसमुकुस भएँ’

प्रदीप खड्काले किने ७५ लाख पर्ने विद्युतीय गाडी

न्यूयोर्कमा ‘एक्लो’ को वर्ल्ड प्रिमियर : प्रदीप खड्का, जेमी बेकन सहभागी

नख्खु कारागार पुगेर प्रदीप खड्काले भेटे रवि लामिछाने, कुराकानी के भयो ?

त्रिविमा ‘हिमालयन रिम क्षेत्रीय फिल्म प्रदर्शनी’ सुरु : बुद्धि तामाङ, प्रदीप खड्का सहभागी

प्रदीप खड्का, जेमी बेकन स्टारर विज्ञान कथामा आधारित फिल्म ‘एक्लो’ को ट्रेलर सार्वजनिक

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

