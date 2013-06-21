सशस्त्रले पनि पठायो एसपी मुनिका सबैलाई बर्दीसहित तयारी अवस्थामा बस्न सर्कुलर

१३ चैत, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयले पनि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूलाई चुस्ता पोशाक (बर्दी) सहित उपस्थित हुन सर्कुलर जारी गरेको छ ।
हेडक्वार्टरमा कार्यरत स्वीकृत बिदामा रहेका बाहेक सबैलाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन सर्कुलर जारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
उनीहरूलाई एपीएफ रंगशालामा उपस्थितिका लागि सर्कुलर गरिएको हो ।
उता, नेपाल प्रहरीले पनि जवानदेखि एसएसपीसम्मका सबै कर्मचारीलाई बर्दीमा तयारी अवस्थामा बस्न उर्दी जारी गरेको छ ।
यसअघि आजै साँझ नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीसँग डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि सहभागी थिए ।
सरकारले आजै मात्रै जेनजी आन्दोलनको दमनबारे बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
