सशस्त्रमा ७ डीआईजी पद रिक्त, ४ महिनादेखि हुन सकेन बढुवा

लामो समय बढुवा रोकिँदा डीआईजीले कमाण्ड गर्ने कार्यालयहरू एसएसपीको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी बलमा सात डीआईजी पद चार महिनादेखि रिक्त छन् र बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ।
  • गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन डीआईजी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
  • डीआईजी पद रिक्त हुँदा महेश्वरी बाहिनी, बैद्यनाथ बाहिनी र स्टाफ कलेज एसएसपीको कमान्डमा छन्।

१ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा सात डीआईजी (नायव महानिरीक्षक) रिक्त भएको चार महिना बित्दा पनि बढुवा हुन सकेको छैन । लामो समय बढुवा रोकिँदा डीआईजीले कमाण्ड गर्ने कार्यालयहरू एसएसपीको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ ।

गत २ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रमा तीन डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनतर्फ २ र प्राविधिकतर्फ कानुनमा १ गरी तीन दरबन्दी थप भएको थियो ।

तीन दरबन्दी थप भएको करिब डेढ महिनापछि २३ पुसमा तीन डीआईजीहरू अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । त्यतिबेला डीआईजीहरू शम्भु सुवेदी, कमल गिरी र कुलबहादुर नेम्वाङ अवकाशमा गए ।

उनीहरू अवकाशमा गएसँगै रिक्त डीआईजीको संख्या ६ पुग्यो । १ फागुनमा अर्का डीआईजी कुमार न्यौपाने पनि अवकाशमा गए । न्यौपाने अवकाशमा गएसँगै रिक्त डीआईजीको संख्या सात पुगेको छ । उनी अवकाशमा गएको दुई महिना समेत बितिसक्यो । चार महिनादेखि रिक्त हुन थालेको डीआईजी पदमा अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेको छैन ।

डीआईजी बढुवाका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्छ । जहाँ गृह सचिवसँगै सशस्त्र आईजीपी र एक एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

तर लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयले डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया रोक्दा वृत्ति विकासमा असर परेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमै पालामा रिक्त डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

तर त्यतिबेला निर्वाचन लगायतका कामहरू भन्दै बढुवा रोकिएको थियो । त्यसपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म बढुवा रोकेर रोखेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विवादरहित ढंगले कसरी बढुवा गर्ने भन्ने छलफलमै रहेकाले बढुवा प्रक्रिया केही लामो भएको दाबी गृह मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको छ ।

लामो समयसम्म डीआईजीमा बढुवा नहुँदा डीआईजीले कमान्ड गर्ने कार्यालयहरू अहिले एसएसपीले कमान्ड गरिरहेका छन् ।

डीआईजीले कमान्ड गर्ने महेश्वरी बाहिनी सुर्खेत, बैद्यनाथ बाहिनी कैलालीको कमान्ड अहिले एसएसपीले गरिरहेका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको स्टाफ कलेजलगायत डीआईजी कमान्ड हुने ठाउँमा पनि एसएसपीले कमान्ड गरेका छन् ।

१८ वैशाखमा हालका सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाँदैनछन् । उनी अवकाशमा गएको अवस्थामा फेरि एक डीआईजीको दरबन्दी रिक्त हुन्छ ।

एआईजी नारायण दत्त पौडेल, वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर मध्ये एक जना आईजीपी बन्ने छन् । त्यसपछि रिक्त एक एआईजीमा एक डीआईजीको बढुवा हुँदा अर्को एक डीआईजी पद रिक्त हुन्छ । नयाँ आईजीपी नियुक्त भएसँगै डीआईजीको बढुवा गर्ने हो भने झनै लामो समयसम्म दरबन्दी रिक्त हुने र वृत्ति विकासमा असर पर्ने देखिन्छ ।

बढुवाका लागि १३ प्रतिस्पर्धी

७ डीआईजीका लागि १३ एसएसपीबीच प्रतिर्स्धा हुने भएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएर सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएर आएका प्रवीण कँडेलसहित १३ जना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

बाँकी १२ जना भने सिसं. २ का ब्याचीहरू हुन् । यो ब्याचबाट दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्ट एक वर्षअघि २०८१ फागुनमा डीआईजी भएका थिए ।

यही ब्याचबाट दिग्विजय सुवेदी, भुपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुदिरजंग थापा, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, राजेन्द्र खड्का, उद्धव न्यौपाने, नरेन्द्र सेन, शंकर खनाल र किरण ढुंगाना प्रतिस्पर्धामा छन् ।

नेपाल प्रहरीका ८ डीआईजीको सरुवा

सशस्त्रका ३ डीआईजीको अवकाश

सशस्त्रमा डीआईजी दरबन्दी थप: जुनियर धमाधम बढुवा, सिनियर समूह पछि पर्ने जोखिम

सशस्त्रका एसएसपी पाठक डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस

तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे

८० हजार फौजमा एसपीले कानुन शाखा सम्हाल्दा सशस्त्रलाई किन चाहियो डीआईजी ?

