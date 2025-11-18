+
सशस्त्रमा डीआईजी दरबन्दी थप: जुनियर धमाधम बढुवा, सिनियर समूह पछि पर्ने जोखिम

उनी बढुवा भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले सामान्य देखिए पनि साढे २ वर्षपछि २०८५ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि भने ठूलो असर सशस्त्रमा देखिने निश्चित छ ।

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ मंसिर १५ गते २०:३०

१५ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा थप गरिएको कानुनको सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दरबन्दीले बढुवा प्रणालीलाई नै असर गर्ने देखिएको छ ।

कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने भन्दै थप गरिएको डीआईजी दरबन्दीले दीर्घकालसम्म असर पर्ने देखिएपछि अहिले बढुवा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जना दरबन्दी रहेको कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने भन्दै डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयअनुसार अहिले बढुवा गर्दा कानुन महाशाखाका एसएसपी युवराज अर्याल डीआईजीमा बढुवा हुनेछन् । कनकी उनी डीआईजी बढुवाको एकल प्रतिस्पर्धी हुन् ।

गुल्मीका अर्याल २०५५ सालमा नेपाल प्रहरीको असईमा भर्ना भएका थिए । २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि इन्सपेक्टरमा नाम निकालेका थिए । उनी सशस्त्रको इन्स्पेक्टरको सिरियल सख्या (सिं सं.) २ का ब्याची हुन् ।

२०७२ सालयता भने उनी सशस्त्र प्रहरीको कानुन शाखामा कार्यरत छन् । अहिले उनी कानुन शाखाको प्रमुख हुन् । दरबन्दी थप गर्दा कानून निर्देशनालय भनेर तोकेरै आएकाले उनी स्वाभाविक रुपमा बढुवा हुनेछन् ।

सशस्त्रमा डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने ए पनि प्राविधिकको हकमा भने त्यो लागु हुँदैन । जसकारण स्टाफ कलेज नगरेका अर्याल स्वत: बढुवा हुने देखिन्छ ।

उनी बढुवा भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले सामान्य देखिए पनि साढे २ वर्षपछि २०८५ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि भने ठूलो असर सशस्त्रमा देखिने निश्चित छ ।

सि.सं. २ का अर्याल तत्कालै डीआईजीमा बढुवा भएमा उनका ट्वाइसी (सेकेण्डम्यान) सि सं. ४ का एसपी छवि पाण्डे छन् । पाण्डेको पनि तत्कालै एसएसपी बन्ने बाटो खुल्छ ।

सि.सं. ४ का पाण्डे एसएसपी हुँदा उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फका सि.सं. २ का ५० भन्दा बढी एसपीमै रहन्छन् ।

दरबन्दी अनुसार बढुवा भइहालेमा दुई ब्याच जुनियर एसएसपी बन्दा दुई ब्याच सिनियरहरु एसपीमै रहने निश्चित छ । अहिले सि.सं. ३ का पनि सबै एसपी नै छन् ।

दरबन्दी अनुसार बढुवा गर्दा पाण्डे एसएसपी भएपछि कानुनमा एसपीको दरबन्दी पनि रिक्त हुन्छ । रिक्त एसपीमा सि. सं. ६ का भुवन भण्डारी एसपी बन्नेछन् ।

यता साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फका सि.सं. ४ का १४ जना एसपी र ५५ भन्दा बढी डीएसपी र सि.सं. ५ का सबै (८० जना) डीएसपीमै कार्यरत छन् । यहाँ पनि दुई ब्याच जुनियर एसपीभन्दा उनीहरुभन्दा दुई ब्याच सिनियर टोली डीएसपीमै रहने देखिन्छ ।

अबको साढे दुई वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण युवराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । उनी अवकाशमा गएपछि सि.सं.४ का पाण्डे डीआईजी हुने अवस्था रहन्छ ।

जबकि त्यतिबेला सि.सं.२ र सि. सं. ३ का सबैजना एसपीमै रहन्छन् । दुई ब्याच जुनियर डीआईजी बन्दा पाण्डे भने उनीहरुलाई समेत उछिनेर दुई तहमाथि डीआईजी हुने देखिन्छ । दुई ब्याच जुनियर अफिसर आफूहरुभन्दा दुई तहमाथि हुँदा चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फोर्समा चरम असन्तुष्टि हुने त्यसको असर संगठनमा देखिने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

त्यस्तै त्यतिबेला सि. सं. ६ का भुवन भण्डारी एसएसपी हुन्छन् । जबकि सि. सं. २ का र सि. सं. ३ का एसपी र सि. सं. ४ र का डीएसपीमै रहने अवस्था आउँछ । भण्डारी एसएसपी भएपछि सि. सं. ७ का बद्री भुसाल एसपी हुन्छन् ।

बिना अध्ययन गरिएको दरबन्दी थपले बढुवा प्रक्रिया नै भद्रगोल हुने निश्चित देखिएपछि अहिले भने बढुवा नै अन्योलमा परेको छ । यसबारे सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापा भने संगठनको आवश्यकताअनुसार काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

आवश्यकता ठानेरै दरबन्दी थप भएर आएपछि अहिले त्यही अनुसार काम भइरहेको र जतिसक्दो चाँडो बढुवा हुने दाबी उनको छ ।

कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को निष्कर्षको आधारमा भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजना अनुसार प्रहरी संगठनमा दरबन्दी थप गर्ने परिपाटी छ ।

जबकी करिब ८० हजार फौज भएको नेपाल प्रहरीमा कानून शाखा एसपीको भरमा चल्दा ३७ हजार १५३ दरबन्दी रहेको सशस्त्रमा भने डीआईजी राख्न खोजिएको छ । यसले संगठनको आवश्यताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा दरबन्दी थपघट गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ ।

सशस्त्रमै यसअघि कानुन र लेखा शाखाका अधिकृतहरु धमाधम बढुवा हुँदा साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फका उनीहरु भन्दा सिनियर अधिकृतहरु लामो समयसम्म एउटै दर्जामा बस्नु परेको छ । यसको असन्तुष्टिले बेला–बेलामा यस्ता समूहहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि सशस्त्रमा उठ्दै आएको छ ।

लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले 'होल्ड' गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

