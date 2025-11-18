+
+
सशस्त्रका एसएसपी पाठक डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते ११:०८

  • सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी कृष्णराज पाठक डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्।
  • बढुवा सिफारिस समितिले बिहीबार पाठकलाई रिक्त एक डीआईजी पदका लागि सिफारिस गरेको छ।
  • पाठकले सात दिनसम्म उजुरी नपरे बढुवाको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गर्नेछन्।

१२ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी कृष्णराज पाठक डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

बढुवा सिफारिस समितिले बिहीबार पाठकलाई डीआईजी बढुवाका लागि सिफासिर भएको हो ।

रिक्त एक डीआईजीमा सिफारिस भएका पाठकले अब सात दिनसम्म पनि कुनै उजुरी नपरे बढुवाको दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गर्नेछन् ।

