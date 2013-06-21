आज कांग्रेसले सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गराउँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते ८:४५

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि ‘संसदीय सचेतना’ कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट संसदीय अभ्यास, प्रक्रिया एवम् प्राथमिकता तथा पार्टीको प्रतिज्ञापत्रबारे बुझाउन ‘संसदीय सचेतना’ कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित र राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूका लागि ‘संसदीय सचेतना’ कार्यक्रम राखिएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले शनिबार बिहान ११ बजे पार्टी ललितपुरको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि कार्यक्रम सुरू हुने पनि जानकारी दिए ।

सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल र महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल, गुरूराज घिमिरेले सांसदहरूलाई ‘संसदीय सचेतना’ बारे प्रशिक्षण दिने छन् ।

यस्तै संसदीय मामिलाका जानकार राधेश्याम खतिवडा र मुकुन्द शर्मालाई ‘संसदीय सचेतना’ कार्यक्रमका लागि विज्ञका रूपमा आमन्त्रण गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० जना निर्वाचित भएका छन् । यस्तै राष्ट्रियसभामा कांग्रेसबाट नौ जना नवनिर्वाचित सांसदहरू छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बसेको कांग्रेसको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले (११ चैत) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसका ‘बिग फाइभ’ ले नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रशिक्षण दिने

कांग्रेसका ‘बिग फाइभ’ ले नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रशिक्षण दिने
कांग्रेसले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिँदै

कांग्रेसले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिँदै
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन :  संस्थापन र देउवा पक्षको कसरी हुन्छ मिलन ?

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन :  संस्थापन र देउवा पक्षको कसरी हुन्छ मिलन ?
कांग्रेसले भन्यो- कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण 

कांग्रेसले भन्यो- कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण 
सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस

सरकारले न्यायिक निरुपणमार्फत भ्रष्टाचार ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ : कांग्रेस
बासना थापा : कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा जित्ने एक्ली महिला

बासना थापा : कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा जित्ने एक्ली महिला

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

