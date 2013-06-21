लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान हुँदैन : मुख्यमन्त्री कार्की

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन्।
- कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताए।
- उनले भने, ‘मुलुकलाई द्वन्द्व तर्फ लैजान, प्रतिशोध पूर्ण गतिविधि गर्नु गलत हो । लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान हुँदैन ।’
१४ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का सचिव हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारी प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्ता गतिविधिले मुलुकलाई द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताए ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिशोधको राजनीति स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै कार्कीले लेखेका छन्, ‘मुलुकलाई द्वन्द्व तर्फ लैजान, प्रतिशोध पूर्ण गतिविधि गर्नु गलत हो । लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान हुँदैन ।’
