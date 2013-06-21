अध्यक्ष ओली पक्राउको संयमित भएर विरोध गछौं : योगेश भट्टराई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको बताउनुभयो।
- उहाँले पक्राउको विरोध संयमित र उछृङखल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
- एमालेले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको रिहाइ माग गर्दै विरोध गरिरहेको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको संयमित भएर विरोध गर्ने बताएका छन् ।
एमालेको सचिवालय बैठक पछाडि उपमहासचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
‘पक्राउ गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी छ’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो विरोध संयमित हुन्छ । उछृङखल हुँदैन ।’
एमालेले अध्यक्ष ओली र कांग्रस नेता रमेश लेखकको पक्राउको विरोध गर्दै रिहा गर्न माग गरेको छ ।
