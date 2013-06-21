एमाले प्रदर्शनले माइतीघर क्षेत्र तनावग्रस्त

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले १४ चैत बिहान गिरफ्तार गरेको छ।
- एमालेका २३ जनसंगठनहरूले माइतीघरमा निषेधाज्ञा तोड्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
- प्रदर्शनपछि माइतीघर क्षेत्रमा तनाव सिर्जना भएको र प्रहरीले धरपकड सुरु गरेको छ।
१४ चैत, काठमाडौं । आफ्ना अध्यक्षको पक्राउको विरोधमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले गरेको प्रदर्शनको कारण माइतीघर तनावग्रस्त भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले आज बिहानै गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसको विरोधमा एमालेका २३ जनसंगठनहरूले एकीकृत रुपमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनकारीहरू निषेधाज्ञा तोडेर नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले धरपकड सुरु गरेको छ । यसक्रममा माइतीघर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।
