ओली–लेखक गिरफ्तारी प्रतिशोध र पूर्वाग्रही : तरुण दल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १२:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल तरूण दलले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
  • तरूण दलले सरकारलाई एकपक्षीय निर्णय पुनर्विचार गरी विधि र प्रक्रियाअनुरूप पारदर्शी तथा निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्न भनेको छ।
  • तरूण दलले देशको स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षको साझा दायित्व भएको स्मरण गराएको छ।

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरूण दलले केपी  शर्मा ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै तरुण दलले आपत्ति जनाएको हो ।

शनिबार जारी विज्ञप्तिमा ओली र लेखकलाई राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरिएको उल्लेख छ ।

‘एकपक्षीय र दुराशयपूर्ण कदमहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनमाथि ठाडो प्रहार गर्नुका साथै देशलाई अनावश्यक द्वन्द्व तथा अस्थिरतातर्फ धकेल्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न गराउनेप्रति हाम्रो गहिरो चिन्ता रहेको छ,’ अध्यक्ष विद्धान गुरूङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तरुण दलले सरकारलाई एकपक्षीय निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न, विधि र प्रक्रियाअनुरूप पारदर्शी तथा निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्न र राजनीतिक सहिष्णुता कायम राख्न पनि भनेको छ ।

‘देशको स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक सद्भाव कायम राखु सबै पक्षको साझा दायित्व हो भन्ने हामी पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

केपी ओली पक्राउ रमेश लेखक पक्राउ
जनसंगठनलाई सडकमा उतार्ने एमालेको निर्णय

एमालेले अन्य दल र नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने

कांग्रेस सुदूरपश्चिमद्वारा ओली–लेखक पक्राउको विरोध

ओलीका कानुन व्यवसायीको तयारी- अदालत खुल्नासाथ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लैजाने

लोकतन्त्रमा प्रतिशोधको स्थान हुँदैन : मुख्यमन्त्री कार्की

‘आयोगको प्रतिवेदन जाहेरी जस्तो हो, थप प्रमाण नजुटाई पक्राउ गर्नु हतारो’  

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

