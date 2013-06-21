१४ चैत, काठमाडौं । भारतको जम्मु–कश्मिरमा हिमपहिरोमा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ । श्रीनगर–लेह राजमार्गमा पर्ने जोजिला दर्रा (पहाडको बीचबाट जाने बाटो) नजिकै हिमस्खलन हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको हो ।
दुर्घटनामा परी अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार शुक्रबार दिउँसो जोजिला दर्रामा जिरो प्वाइन्ट र मिनीमार्गको भागमा हिमपहिरो गएको थियो ।
यो जम्मु–कश्मिर र लद्दाख जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग हो । हिमस्खलनले कयौं गाडीहरू हिउँमा फसेका थिए । ‘उचाइमा रहेको बाटो भएर गाडीहरूको आवागमन भइरहेको थियो,’ बीबीसीको समाचारमा भनिएको छ, ‘त्यही समयमा ठूलो मात्रामा हिउँ तल खस्यो र कयौं गाडीहरू पुरिए ।’
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4