एमालेले अन्य दल र नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा सबै दल, नागरिक समाज र आम जनतासँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
- ओलीलाई पक्राउ गरेको केही घण्टापछि एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसेको थियो।
- ओली स्वास्थ्य जाँचको क्रममा महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छन्।
१४ चैत, काठमाडौं । पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विरोधमा जनमत तयार पार्न नेकपा एमालेले अन्य राजनीतिक तथा नागरिक समाजसँग संवाद र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ओली पक्राउ परेको केही घण्टापछि शनिबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठकले सबै दल, नागरिक समाज आम जनतासँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेपछि एमालेको आकस्मिक बैठक बसेको हो ।
बैठकले लोकतन्त्र र कानुनी राज्यका पक्षधर सबै दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ । साथै, नागरिक समाज र आम नागरिकसँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ । पक्राउ परेका ओली स्वास्थ्य जाँचको क्रममा महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छन् ।
