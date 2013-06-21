बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र भन्छन्– ‘पक्राउ कानुनी शासन अनुसार भएन’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १३:०४

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ कानुनी शासन अनुसार नभएको बताएका छन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई सुरक्षाकर्मीले शनिबार विहान सबेरै उनीहरुको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएका थिए । जुन किसिमले पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । त्यस अनुसारको परिस्थिति थिएन ।

अपराध गर्दा गर्दैको अवस्थामा रंगे हात फेला परेको मान्छेलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मिल्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले अनलाइनखबरसँग भने,‘सामान्य अवस्थाको मान्छेलाई पक्राउ गरेर लाने कानुनी व्यवस्था पनि छैन । प्रचलन पनि त्यो होइन । जुन तरिकाले पक्राउ गरियो, कानुनी शासनको चरित्र अनुकूल देखिदैन ।’

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर एकै चोटी सबैलाई अभियोजन लगाउनुपर्नेमा कानुनी बाटो भन्दा फरक तरिका अपनाइएको मिश्र बताउँछन् । ‘सबैलाई एकैपटक अभियोजन लगाउनु पर्ने हो । अभियोजन नलाउनु पर्नेलाई छोड्नुपर्ने हो । दुई जना मानिसलाई लगेर प्रचार गर्ने गरी जानु राज्यको लागि ठिक होइन’, मिश्रले भने ।

सरकारले असाधारण र अप्राकृतिक कार्य गरेको मिश्रको टिप्पणी छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण र म्याद थपको बेलामा कानुन व्यवसायीहरुले अदालतलाई वास्तविक विषय जानकारी गराउने मिश्रले जानकारी गराए ।

नेपाल बार एशोसिएसन
पीएसएल २०२६ : दीपेन्द्र सम्मिलित इस्लामाबादले पहिलो खेल खेल्दै
हैदराबादमा मृत्यु भएका तिलकको घरबाट खर्च पठाएर दाहसंस्कार
५ लाख पुरस्कार राशीको सौभाग्य गोल्डकपमा १२ टिम खेल्दै
लेखकको गृहजिल्ला कञ्चनपुर कांग्रेसले बोलायो बैठक
ओलीको गिरफ्तारीपछि दलहरुसँग संवाद गर्न एमालेले तोक्यो जिम्मेवारी
एमाले विद्यार्थी संगठनले भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्दै

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

