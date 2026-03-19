च्यासलमा एमाले कार्यकर्ताद्वारा पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १५:४४
पत्रकारको समूहलाई एमाले कार्यकर्ताले लखेटेका थिए। पछि प्रहरीले पनि भिडियो/फोटो नखिची फर्किन पत्रकाहरुलाई भनेको थियो ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताले पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्।
  • एमाले सचिवालय बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारलाई पार्टी कार्यालय परिसरमै कार्यकर्ताले क्यामेरा बाहिर निकाल्न खोजेका थिए।
  • एमाले कार्यकर्ताले च्यासलस्थित करिडोर पुलमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्दा पत्रकारमाथि हातपात र गालीगलौज गरेका थिए।

१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको विरोधमा उत्रिएका केही एमाले कार्यकर्ताले रिपोर्टिङका लागि पार्टी कार्यालय पुगेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन् ।

एमाले सचिवालय बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नप्रति पार्टी कार्यालय परिसरमै केही कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरी क्यामेराहरू बाहिर निकाल्न खोजेका थिए ।

सचिवालय बैठकपछि नाराबाजी गरेको एमाले कार्यकर्ताले च्यासलस्थित करिडोर पुलमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए । सोही प्रदर्शनमा फाटो/भिडियो खिचेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले पत्रकारमाथि हातसमेत हाल्दै गालीगलौज गरेका हुन् ।

मिडियामाथि आक्रमक देखिएका कार्यकर्ताले अनलाइनखबरका पत्रकार कौशल काफ्ले, प्रसुन संग्रौला र कान्तिपुरका पत्रकार दया दुदराजमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

‘देश जल्दा तिमीहरूको क्यामेरा कहाँ थियो ?,’ पत्रकारमाथि हातपात गर्दै उनीहरुले भनेका थिए, ‘हिजो सिंहदरबार जल्दा तिमीहरुको फोन कहाँ थियो ? अहिले के खिच्न आएका हौ ?’

त्यसअघि पनि उनीहरूले केही पत्रकारलाई लखेटेका थिए । च्यासल पार्टी कार्यलयबाटै करिडोर पुलपारीसम्मै उनीहरुले लखेट्दै गालीगलौज गरेका थिए ।

बबरमहल क्षेत्रमा प्रहरी र एमाले कार्यकर्ताको घम्साघम्सी (तस्वीरहरू)

बबरमहल क्षेत्रमा प्रहरी र एमाले कार्यकर्ताको घम्साघम्सी (तस्वीरहरू)
अनेरास्ववियु अध्यक्ष भन्छन्- कफन बाँधेर निस्कन्छौँ, गोली खान तयार छौँ

अनेरास्ववियु अध्यक्ष भन्छन्- कफन बाँधेर निस्कन्छौँ, गोली खान तयार छौँ
कार्की आयोगको प्रतिवेदन जलाउँदै सडकमा एमाले कार्यकर्ताको विरोध

कार्की आयोगको प्रतिवेदन जलाउँदै सडकमा एमाले कार्यकर्ताको विरोध
ओलीको गिरफ्तारीपछि दलहरुसँग संवाद गर्न एमालेले तोक्यो जिम्मेवारी

ओलीको गिरफ्तारीपछि दलहरुसँग संवाद गर्न एमालेले तोक्यो जिम्मेवारी
एमालेको माग– जेनजी आन्दोलनका घटना बहालवाला न्यायाधीशबाट छानबिन होस्

एमालेको माग– जेनजी आन्दोलनका घटना बहालवाला न्यायाधीशबाट छानबिन होस्
बादलको अध्यक्षतामा बस्यो एमाले बैठक

बादलको अध्यक्षतामा बस्यो एमाले बैठक

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित