च्यासलमा एमाले कार्यकर्ताद्वारा पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताले पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्।
- एमाले सचिवालय बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारलाई पार्टी कार्यालय परिसरमै कार्यकर्ताले क्यामेरा बाहिर निकाल्न खोजेका थिए।
- एमाले कार्यकर्ताले च्यासलस्थित करिडोर पुलमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्दा पत्रकारमाथि हातपात र गालीगलौज गरेका थिए।
१४ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको विरोधमा उत्रिएका केही एमाले कार्यकर्ताले रिपोर्टिङका लागि पार्टी कार्यालय पुगेका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन् ।
एमाले सचिवालय बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नप्रति पार्टी कार्यालय परिसरमै केही कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरी क्यामेराहरू बाहिर निकाल्न खोजेका थिए ।
सचिवालय बैठकपछि नाराबाजी गरेको एमाले कार्यकर्ताले च्यासलस्थित करिडोर पुलमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए । सोही प्रदर्शनमा फाटो/भिडियो खिचेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले पत्रकारमाथि हातसमेत हाल्दै गालीगलौज गरेका हुन् ।
मिडियामाथि आक्रमक देखिएका कार्यकर्ताले अनलाइनखबरका पत्रकार कौशल काफ्ले, प्रसुन संग्रौला र कान्तिपुरका पत्रकार दया दुदराजमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए ।
‘देश जल्दा तिमीहरूको क्यामेरा कहाँ थियो ?,’ पत्रकारमाथि हातपात गर्दै उनीहरुले भनेका थिए, ‘हिजो सिंहदरबार जल्दा तिमीहरुको फोन कहाँ थियो ? अहिले के खिच्न आएका हौ ?’
त्यसअघि पनि उनीहरूले केही पत्रकारलाई लखेटेका थिए । च्यासल पार्टी कार्यलयबाटै करिडोर पुलपारीसम्मै उनीहरुले लखेट्दै गालीगलौज गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4