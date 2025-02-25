पीएम कपमा शनिबारका दुवै खेल नतिजाविहीन

१४ चैत, काठमाडौं । पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिबार काठमाडौंमा तय भएका दुवै खेल नतिजाविहीन भएका छन् ।
तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशबीचको खेल वर्षाले पूरा हुन सकेन ।
गएरातिदेखिको वर्षापछि भिजेको मैदान सुक्न नपाउँदै शनिबार पनि पटक पटक वर्षा हुँदा ढिलो गरी टस भएको थियो ।
माथिल्लो मुलपानीमा २६ ओभरको खेल सुरु भएर गण्डकीले ब्याटिङ गर्दा फेरि वर्षा भएपछि २२ ओभरमा झारिएको थियो । १८ ओभरमा १०३-२ को अवस्थाबाट खेल अघि बढ्न सकेन ।
यस्तै तल्लो मुलपानीमा २० ओभरको खेल तय भएको थियो । एपीएफ क्लबले ९.५ ओभरमा ८५-३ को अवस्थामा हुँदादेखि खेल अघि बढ्न सकेन ।
योसँगै दुवै खेलका चार टोलीले १-१ अंक प्राप्त गरेका छन् । अंकतालिकामा नेपाल पुलिस क्लब ४ खेलबाट ५ अंक जोडेर शीर्षस्थानमा छ । ३ खेलमा ५ अंक जोडेको आर्मी नेट रनरेटका आधारमा दोस्रोमा छ ।
एपीएफ ३ खेलमा ३ अंक जोडेर छैटौं स्थानमा छ भने ३ खेलमा १ अंक मात्र जोडेको गण्डकी प्रदेश पुछारमा छ ।
प्रतियोगितामा भोलि बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेश खेल्नेछन् ।
