बूढानीलकण्ठ-शिवपुरी खुला ट्रेल रेसमा मिलन र सुनसरी पहिलो

News Summary
१४ चैत, काठमाडौं । मिलन राई र सुनसरी रोकाया बूढानीलकण्ठ-शिवपुरी खुला ट्रेल रेसमा शनिबार पहिलो भएका छन् । १५ किलोमिटर दूरीको दौडमा मिलन पुरुष तथा सुनसरी महिलातर्फ पहिलो भएका हुन् ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा ३ द्वारा आयोजित दौडमा मिलनले निर्धारित दूरी १ घण्टा ३५ मिनेट ४६ सेकेन्डमा पूरा गरे । प्रताप थाम्सुहाङ (१ घण्टा ३६ मिनेट ०४ सेकेन्ड) दोस्रो तथा करण रावल (१ घण्टा ३६ मिनेट ४६ सेकेन्ड) तेस्रो भए । लोकेन्द्र राई चौथो र विशाल राई पाँचौं स्थानमा रहे ।
सुनसरीले निर्धारित दूरी तय गर्न १ घण्टा ५८ मिनेट ०४ सेकेन्ड समय खर्चिइन् । राज्यलक्ष्मी रावल (२ घण्टा ०२ मिनेट ०७ सेकेन्ड) दोस्रो तथा गीता नेपाली (२ घण्टा १० मिनेट २२ सेकेन्ड) तेस्रो बने । आश्मा विकले चौथो तथा मन्जु सुनुवारले पाँचौं स्थानमा दौड टुंगाए ।
दुवै समूहमा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः ४० हजार, २५ हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । दुवै समूहमा चौथो र पाँचौं स्थानमा रहने खेलाडीलाई समान ५–५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
विजेतालाई आयोजक वडा ३ का अध्यक्ष आकाश धिताल, ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठलगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।
दौडमा २ सय ४० को सहभागिता रहेको प्रतियोगिता संयोजक समेत रहेका वडा ३ का सदस्य विकास तामाङले जनाएका छन् ।
बूढानीलकण्ठ मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको दौड विभिन्न भागको परिक्रमा गरी बूढानीलकण्ठ मन्दिर परिसरमै आएर टुंगिएको थियो ।
