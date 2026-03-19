प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमाले प्रदर्शनकारी घाइते

माइतीघर बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेका बेला एउटा समूह सिंहदरबारको दक्षिण गेटतर्फ प्रदर्शन गर्न पुगेको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १६:१७
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

१४ चैत,काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा उत्रिएका एमाले कार्यकर्ताहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ । लाठी चार्चका क्रममा एमाले कार्यकर्ता युवराज ओली, लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू घाइते भएका छन् ।

माइतीघर बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेका बेला एउटा समूह सिंहदरबारको दक्षिण गेटतर्फ प्रदर्शन गर्न पुगेको थियो । त्यसक्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ । आफूसहितका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले लाठी बर्साएको रामेश्वर फुयालले बताए ।

सँगै रहेका काठमाडौं महानगर  बस्ने युवराज ‌ओलीको टाउकोमा नै लाठी लागेको उनले जानकारी दिए । लाठी लागेपछि उनलाई नजिकै रहेको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल लगिएको रामेश्वर फुयालले जानकारी दिए ।

प्रहरी भन्छ : ओली-लेखक पक्राउका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुगिसक्यो

कार्की आयोग प्रतिवेदन : ६ डीएसपीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

खक्रौला नाकामा सामान बरामद गर्दा विवाद, डीएसपीमाथि गुल्ममै हातपात

हत्याको अभियोगमा बुबा पक्राउ, छोरा फरार

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा प्रहरी सहायक निरीक्षकविरुद्ध मुद्दा

रोल्पामा निर्वाचनमा खटिएका प्रहरी अचानक बिरामी

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

