+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पश्चिम एसिया तनाव : संकटको पूर्वतयारीका लागि तमु समाजद्वारा कुवेतमा रक्तदान

कार्यक्रमले बहुराष्ट्रिय सहभागिताले संकटको घडीमा मानवीय एकता र सहकार्यको सन्देश दिएको तमु समाजकी अध्यक्ष रञ्जना गुरुङले बताइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १७:००

१४ चैत, कुवेत । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा सम्भावित आपतकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुवेतस्थित तमु समाजले वृहत् रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । कुवेतस्थित सेन्ट्रल ब्लड बैंकको अनुरोधपछि तमु समाजले १० औँ वृहत् रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

जाब्रीयास्थित सेन्ट्रल ब्लड बैंकमा सम्पन्न कार्यक्रममा १२६ जना रक्तदाताले उत्साहपूर्वक सहभागी भएर रक्तदान गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाली मात्र नभई भारतीय, फिलिपिन्स, बाङ्लादेशी तथा श्रीलंकाली नागरिकले समेत सहभागिता जनाएका छन् ।

कार्यक्रमले बहुराष्ट्रिय सहभागिताले संकटको घडीमा मानवीय एकता र सहकार्यको सन्देश दिएको तमु समाजकी अध्यक्ष रञ्जना गुरुङले बताइन् ।

‘मध्यपूर्वको संवेदनशील परिस्थितिमा ब्लड बैंकबाट आएको विशेष अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावास कुवेतका राजदूत घनश्याम लम्सालको प्रमुख आतिथि रहेकामा एनआरएनए कुवेत, नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेत लगायत विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण नेपाली सहभागी थिए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

माइतीघरमै जम्मा भए एमाले प्रदर्शनकारी (तस्वीरहरू)

दुई तिहाइ सरकारले शपथ लिएकै दिनबाट दिनगन्ती सुरु भयो : महेश बस्नेत

ओली-लेखक पक्राउ पक्षपातपूर्ण निर्णय, जबरजस्ती गर्न खोजे प्रतिवाद : नेविसंघ

इरानमा ‘डिजिटल अन्धकार’, एक महिनादेखि इन्टरनेट बन्द

हेटौंडामा पनि एमालेको प्रदर्शन

सिंहदरबार क्षेत्र आसपास सुरक्षा ‘हाइ अलर्ट’, बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित