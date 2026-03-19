+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकी संसदमा बजेट विवाद कायमै : ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ ठप्प

यो राजनीतिक खिचातानीका कारण अमेरिकाभरका विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि यात्रुले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

0Comments
Shares
२०८२ चैत १४ गते १९:०२

१४ चैत्र काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका रिपब्लिकनहरूले दुवै सदनको साझा सहमतिमा बनेको द्वि–दलीय सम्झौतालाई अस्वीकार गरिदिएपछि ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ (डीएचएस) को आंशिक ‘सटडाउन’ अझै लम्बिने भएको छ ।

सिनेटले अध्यागमन निकायहरूको बजेट कटौती गरेर अन्य सुरक्षा अङ्ग खोल्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि सभामुख माइक जोन्सनले त्यसलाई ‘मजाक’ को संज्ञा दिँदै खारेज गरिदिएका छन् ।

यो राजनीतिक खिचातानीका कारण अमेरिकाभरका विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि यात्रुले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार राति २१३ विरुद्ध २०३ मतले आफ्नै नयाँ योजना पारित गरेको छ, जसमा अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन (आइसीई) का लागि ६० दिनसम्मको निरन्तर बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सिनेटका बहुमत नेता चक सुमरले यसलाई सिनेटमा पुग्ने बित्तिकै ‘मृत’ घोषणा गरिदिएका छन् ।

डेमोक्र्याटहरूले आइसीई एजेन्टहरूबाट मिन्नेसोटामा अमेरिकी नागरिकद्वय रेनी गुड र एलेक्स प्रेटीको हत्या गरेको घटनालाई लिएर उक्त निकायको बजेटमा कडाइ गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

उनीहरूले एजेन्टहरूले मास्क लगाउन नपाउने, जातीय प्रोफाइल बनाउन नपाउने र निजी सम्पत्तिमा प्रवेश गर्न न्यायिक वारेन्ट अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैबीच, संसद दुई हप्ताको बिदामा गएपछि करिब ५० हजार टिएसए एजेन्टहरूले डेढ महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था छ ।

ह्युस्टन विमानस्थलका उड्डयन निर्देशक जिम स्जेसियाकका अनुसार अहिले आधाभन्दा कम सुरक्षा जाँच केन्द्र मात्र सञ्चालनमा छन् ।

संकट बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै टिएसए एजेन्टलाई आगामी सोमबारदेखि नै तलब भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

यद्यपि, बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकार संसदसँग मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ट्रम्पको यो कदमले कानुनी चुनौती झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
अमेरिकी संसद होमल्यान्ड सेक्युरिटी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकार प्रवक्तासँग वार्ता– ‘कोहीप्रति प्रतिशोध साँधेका हैनौँ’

सरकार प्रवक्तासँग वार्ता– ‘कोहीप्रति प्रतिशोध साँधेका हैनौँ’
‘आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’

‘आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’
कांग्रेस देउवा समूहको निर्णय- ओली र लेखक पक्राउको संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने

कांग्रेस देउवा समूहको निर्णय- ओली र लेखक पक्राउको संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने
कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन- अपेक्षा धेरै छन्, जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुस्

कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन- अपेक्षा धेरै छन्, जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुस्
ओली-लेखक पक्राउबारे कांग्रेसले भन्यो- सरकार संयमित नभए देश द्वन्द्वतर्फ जानसक्छ

ओली-लेखक पक्राउबारे कांग्रेसले भन्यो- सरकार संयमित नभए देश द्वन्द्वतर्फ जानसक्छ
कांग्रेसले भन्यो- हामीले कुनै आन्दोलन तय गरेका छैनौं, सरकारको निष्पक्षता खोज्छौं

कांग्रेसले भन्यो- हामीले कुनै आन्दोलन तय गरेका छैनौं, सरकारको निष्पक्षता खोज्छौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित