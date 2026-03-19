निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न के छ सरकारकाे तयारी ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते २२:३६

१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलन तथा सार्वजनिक प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण र रोजगारीमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउन विभिन्न सहूलीयत कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १०० कार्यसूचीअनुसार निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण रणनीति बनाएर तत्काल लागू गरिने भएको छ ।

उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गरिने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रदर्शनका कारण अवरोध भएका व्यवसाय सञ्चालन तथा पुन:सञ्चालनको लागि प्राथमिकताका साथ प्रशासनिक सहजीकरण गर्नेसमेत सरकारको कार्यसूचीमा छ ।

व्यवसायमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आवश्यक राहत, पुनर्स्थापना तथा सहुलियत प्याकेज (कर छुट, ब्याज सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना) तयार गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारका १०० कार्यसूची
सम्बन्धित खबर

सरकारको कार्यसूची– सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने

ओली-लेखक पक्राउ : प्रतिशोध कि अनुसन्धानको वैधानिक प्रक्रिया ?

रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ स्थापना गरिने

ओली गिरफ्तारीको प्रतिवादमा एमाले

सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो शासकीय सुधारका सय कार्यसूची (पूर्णपाठ)

लेखक पक्राउपछि प्रकट भए दुई कांग्रेस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

