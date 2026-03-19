इजरायलको तटीय क्षेत्रमा २६ सय वर्ष पुरानो जहाजको भग्नावशेष फेला

यो खोजले प्राचीन कालमा फलामको उत्पादन र व्यापार कसरी हुन्थ्यो भन्नेबारे नयाँ तथ्य उजागर गरेको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १२:५७
The Mediterranean Sea. (photo credit: NIR DAVIDZON)

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इजरायलको डोर लगुनमा पुरातत्वविद्हरूले २ हजार ६०० वर्ष पुरानो प्राचीन जहाजको भग्नावशेष फेला पारेका छन्।
  • हाइफा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले जहाजमा प्रशोधन नगरिएका नौवटा फलामका टुक्रा फेला पारेका छन्, जुन संसारकै सबैभन्दा पुरानो काँचो फलामको कार्गो हो।
  • वैज्ञानिकहरूले रेडियोकार्बन डेटिङ प्रविधिबाट ती फलामका टुक्रा २,६०० वर्ष पुरानो भएको पुष्टि गरेका छन्।

१५ चैत, काठमाडौं । इजरायलको उत्तरी भूमध्यसागरीय तटमा पर्ने ‘डोर लगुन’ मा पुरातत्वविद्हरूले २ हजार ६०० वर्ष पुरानो एउटा प्राचीन जहाजको भग्नावशेष फेला पारेका छन्।

हाइफा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त जहाजमा ‘ब्लुम्स’ भनिने प्रशोधन नगरिएका फलामका नौवटा टुक्राहरू फेला परेका छन्, जुन समुद्रमार्फत ओसारपसार गरिएको संसारकै सबैभन्दा पुरानो काँचो फलामको कार्गो हो।

यो खोजले प्राचीन कालमा फलामको उत्पादन र व्यापार कसरी हुन्थ्यो भन्नेबारे नयाँ तथ्य उजागर गरेको छ।

फेला परेका फलामका टुक्राहरू भट्टीबाट निकालिएपछि कुनै पनि प्रकारको प्रहार वा आकार नदिई सिधै ओसारपसार गरिएको देखिन्छ।

वैज्ञानिकहरूले ती फलामका टुक्राहरूमा टाँसिएका कोइलाका अंशहरूलाई ‘रेडियोकार्बन डेटिङ’ प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा यो २,६०० वर्ष पुरानो भएको पुष्टि गरेका छन्।

‘हेरिटेज साइन्स’ जर्नलमा प्रकाशित यस अनुसन्धानले प्राचीन भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा फलाम उत्पादन गर्ने र त्यसलाई औजार बनाउने ठाउँहरू छुट्टाछुट्टै हुन्थे भन्ने विशिष्टीकरणलाई प्रमाणित गरेको छ।

