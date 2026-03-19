प्रविधिमा क्रान्ति : जापानमा बन्यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी दक्षता दिने सौर्य प्रणाली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जापानको क्युसु विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले 'स्पिन-फ्लिप' आणविक प्रणाली प्रयोग गरी सौर्य प्यानलको कार्यक्षमता १३० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सफल भएका छन्।
- वैज्ञानिकहरूले 'सिंग्लेट फिसन' प्रविधि र 'मोलिब्डेनम' सम्मिश्रण प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशभन्दा बढी ऊर्जाका संवाहक उत्पादन गरेका छन्।
- यो नयाँ प्रविधिले परम्परागत सौर्य प्यानलको ३३ प्रतिशत सीमालाई पार गरी सस्तो र शक्तिशाली सौर्य प्यानल निर्माणको बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
१५ चैत, काठमाडौं । जापानको क्युसु विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले सौर्य प्यानलको कार्यक्षमतामा एउटा ऐतिहासिक फड्को मारेका छन्।
उनीहरूले ‘स्पिन-फ्लिप’ नामक नयाँ आणविक प्रणाली प्रयोग गरी सौर्य ऊर्जाको दक्षतालाई १३० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सफल भएका छन् । यसको अर्थ, यो प्रविधिले आफूले सोसेको सूर्यको प्रकाश भन्दाबढी ऊर्जाका संवाहकहरू उत्पादन गर्न सक्दछ।
आज आइतबार सार्वजनिक गरिएको रिपोर्ट अनुसार, वैज्ञानिकहरूले ‘सिंग्लेट फिसन’ नामक प्रविधि र ‘मोलिब्डेनम’ मा आधारित धातुको सम्मिश्रण प्रयोग गरेर यो सफलता हात पारेका हुन्।
सामान्यतया, परम्परागत सौर्य प्यानलहरूले सूर्यको प्रकाशको केवल एक तिहाइ भाग मात्र बिजुलीमा बदल्न सक्छन् जसलाई ‘शकली-क्वाइजर लिमिट’ भनिन्छ।
तर यो नयाँ ‘स्पिन-फ्लिप’ पद्धतिले एउटा प्रकाशको कणबाट दुईवटा ऊर्जाका कणहरू पैदा गर्ने हुनाले यसले १०० प्रतिशतको सीमालाई सजिलै पार गरेको छ।
यद्यपि यो अनुसन्धान अहिले परीक्षणकै चरणमा छ, भविष्यमा यसले थोरै घाममा पनि धेरै बिजुली निकाल्ने र सस्तो तथा शक्तिशाली सौर्य प्यानलहरू निर्माण गर्ने बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
