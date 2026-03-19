+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रविधिमा क्रान्ति : जापानमा बन्यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी दक्षता दिने सौर्य प्रणाली

२०८२ चैत १५ गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जापानको क्युसु विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले 'स्पिन-फ्लिप' आणविक प्रणाली प्रयोग गरी सौर्य प्यानलको कार्यक्षमता १३० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सफल भएका छन्।
  • वैज्ञानिकहरूले 'सिंग्लेट फिसन' प्रविधि र 'मोलिब्डेनम' सम्मिश्रण प्रयोग गरी सूर्यको प्रकाशभन्दा बढी ऊर्जाका संवाहक उत्पादन गरेका छन्।
  • यो नयाँ प्रविधिले परम्परागत सौर्य प्यानलको ३३ प्रतिशत सीमालाई पार गरी सस्तो र शक्तिशाली सौर्य प्यानल निर्माणको बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । जापानको क्युसु विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले सौर्य प्यानलको कार्यक्षमतामा एउटा ऐतिहासिक फड्को मारेका छन्।

उनीहरूले ‘स्पिन-फ्लिप’ नामक नयाँ आणविक प्रणाली प्रयोग गरी सौर्य ऊर्जाको दक्षतालाई १३० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सफल भएका छन् । यसको अर्थ, यो प्रविधिले आफूले सोसेको सूर्यको प्रकाश भन्दाबढी ऊर्जाका संवाहकहरू उत्पादन गर्न सक्दछ।

आज आइतबार सार्वजनिक गरिएको रिपोर्ट अनुसार, वैज्ञानिकहरूले ‘सिंग्लेट फिसन’ नामक प्रविधि र ‘मोलिब्डेनम’ मा आधारित धातुको सम्मिश्रण प्रयोग गरेर यो सफलता हात पारेका हुन्।

सामान्यतया, परम्परागत सौर्य प्यानलहरूले सूर्यको प्रकाशको केवल एक तिहाइ भाग मात्र बिजुलीमा बदल्न सक्छन् जसलाई ‘शकली-क्वाइजर लिमिट’ भनिन्छ।

तर यो नयाँ ‘स्पिन-फ्लिप’ पद्धतिले एउटा प्रकाशको कणबाट दुईवटा ऊर्जाका कणहरू पैदा गर्ने हुनाले यसले १०० प्रतिशतको सीमालाई सजिलै पार गरेको छ।

यद्यपि यो अनुसन्धान अहिले परीक्षणकै चरणमा छ, भविष्यमा यसले थोरै घाममा पनि धेरै बिजुली निकाल्ने र सस्तो तथा शक्तिशाली सौर्य प्यानलहरू निर्माण गर्ने बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न माग

इजरायलको तटीय क्षेत्रमा २६ सय वर्ष पुरानो जहाजको भग्नावशेष फेला

ओली-लेखक पक्राउबारे नेपाल बारको टिप्पणी : सरकारले गैरकानुनी काम गर्‍यो

रवि लामिछानेको अर्को तारेख वैशाख १४ गते

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीबाट ४० अर्ब खिच्दै

इजरायलका परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा नेपाली समकक्षीलाई बधाई   

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित