News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बालेन मुलुक कार्यकारी प्रमुख बनेपछि हिपहप समुदायमा उत्साह छ र कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा व्यक्त गरिरहेका छन्।
- बालेन नेतृत्वको सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् र र्यापर टुकीले जेनजी आन्दोलनका घाइते सन्तनु ढकाललाई भेटेर न्यायको समर्थन जनाएका छन्।
काठमाडौं । आफ्नै समुदायबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका बालेन मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेपछि नेपालको हिपहप समुदायमा बेग्लै उत्साह छ । हिपहप कलाकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसाका शब्द बर्साइरहेका छन् ।
यस्तोमा, बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । लगत्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे ।
जेनजी आन्दोलनका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न थालेपछि र्यापरहरूले यसबारे प्रतिक्रिया पनि दिइरहेका छन् । र्यापर टुकी त जेनजी आन्दोलनका घाइते सन्तनु ढकाललाई भेट्न पुगे ।
भेटबारे जानकारी दिँदै टुकीले सन्तनुसँगको फोटो सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘तिमीलाई न्याय मिल्यो बाबु ।’
खास नाम, नीरज मल्ल ठकुरी रहेका टुकी पछिल्लो समय निकै रुचाइएका हिपहप कलाकार हुन् । उनका गीतमा पनि विद्रोही चेत झल्किन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4