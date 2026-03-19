+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘पाँच पाण्डव’ मा जोडिइन इभा गिरी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १५:०२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मल्टिस्टारर फिल्म 'पाँच पाण्डव' को छायांकन झापाका विभिन्न स्थानमा दुई सातादेखि भइरहेको छ।
  • फिल्ममा कन्टेन्ट क्रिएटर इभा गिरी र अभिनेता प्रशान्त ताम्राकार नयाँ रूपमा जोडिएका छन्।
  • निर्माता कम्पनी कालीरानी फिल्म्सले छायांकनको १४ औं दिनमा यी कलाकारहरूको प्रवेश भएको जनाएको छ।

काठमाडौं । मल्टिस्टारर फिल्म ‘पाँच पाण्डव’ को छायांकन अहिले पूर्वी नेपालको झापाका विभिन्न थलोमा भैरहेको छ । दुई सातादेखि त्यहाँका विभिन्न स्थानमा फिल्म छायांकन भैरहेको हो ।

यतिबेला यो फिल्मको कास्टिङलाई लिएर महत्वपूर्ण अपडेट छ । छायांकन सुरु भएको दुई साता बित्नै लाग्दा पनि यो फिल्ममा कास्टिङ प्रक्रिया जारी छ ।

यो फिल्म चर्चित कन्टेन्ट क्रिएटर तथा कलाकार इभा गिरी र अभिनेता प्रशान्त ताम्राकारको प्रवेश भएको छ । यी दुई जना कलाकार लाइनअपमा जोडिएको निर्माताले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

छायांकनको १४ औं दिनमा उनीहरू जोडिएको निर्माता कम्पनी कालीरानी फिल्म्सले जनाएको छ । यसअघि यो फिल्ममा हरिवंश आचार्य, जितु नेपाल, आर्यन सिग्देल, महेश त्रिपाठी, सागर लम्साल, दीपाश्री निरौला अनुबन्धित छन् ।

वसन्त निरौलाले फिल्मको निर्देशन गरिरहेका छन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित