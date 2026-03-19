नेपाली बाहेकका १८ भाषामा ६७ जना सांसदले लिए शपथ (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १८:२१

१५ चैत, काठमाडौं । नेपाली बाहेकका १८ भाषामा ६७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ लिएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी २१ जनाले मैथिली भाषामा शपथ लिएका छन् ।

गत फागुन २१ गते निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले यही चैत १२ गते शपथ लिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सबैभनदा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका ३८, तेस्रो दल नेकपा एमालेका २५ र चौथो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ जना सांसद रहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनबाट उदाएको श्रम संस्कृति पार्टी पाचौं दलको रुपमा रहेको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पाँच जना सांसद छन् । यसबाहेक एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । निर्वाचित सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले यही चैत १२ गते शपथ ग्रहण गरेका हुन् ।

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा सांस्कृतिक विविधता : मिथिला आर्टदेखि सिलाम साक्मा

प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा सांस्कृतिक विविधता : मिथिला आर्टदेखि सिलाम साक्मा
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ
नवनिर्वाचित सांसदको शपथमा जे देखियो…(तस्वीरहरू)

नवनिर्वाचित सांसदको शपथमा जे देखियो…(तस्वीरहरू)
जो संसद् भवनको मूल ढोका ढोगेर शपथमा सहभागी भए (तस्वीरहरू)

जो संसद् भवनको मूल ढोका ढोगेर शपथमा सहभागी भए (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

