नराम्रो साथीबाट कसरी जोगिने ? ७ महत्वपूर्ण संकेत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते १३:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टिन एज उमेरमा बच्चाको शरीर, मन, भावना र मूल्यहरूमा ठूला परिवर्तन आउँछन् र उनीहरू प्रायः अलमलमा पर्छन्।
  • नराम्रो साथीले बच्चाको पढाइ, व्यवहार र भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, जसका लागि आमाबाबुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
  • आमाबाबुले बच्चालाई गलत साथीबाट बचाउन, खुला संवाद राख्न र सकारात्मक उदाहरण बन्नुपर्ने हुन्छ।

‘टिन एज’ उमेर यस्तो अवस्था हो, जसले बच्चाहरू कुन मार्गमा लाग्ने भन्ने कुराको सुरुवाती संकेत दिन्छ । यो उनीहरू स्वय‌ं र आमाबाबुका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील समय हो ।

यो उमेरमा बच्चाको शरीरमा मात्र होइन, मन, दिमाग, भावना र मूल्यहरूमा पनि ठूला परिवर्तनहरू आउँछन् । उनीहरू बाल्यकाल र युवावस्थाको बीचमा हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू प्रायः अलमलमा पर्छन् र सही–गलत छुट्याउन गाह्रो मान्छन् ।

यही कारणले गर्दा धेरै टिनएजरहरूले गलत साथी छान्ने गल्ती गर्छन् । नराम्रो संगतले उनीहरूको पढाइ, व्यवहार, आत्मसम्मान र सम्पूर्ण भविष्य नै प्रभावित पार्न सक्छ ।

यस उमेरमा बच्चाहरू अझै पूर्ण परिपक्व नभइसकेकाले आमाबाबुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । आमाबाबुले उनीहरूलाई सही बाटो देखाउनु, दोस्तीको गुणस्तर चिन्न सिकाउनु र आवश्यक परेमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

नराम्रो साथीका मुख्य संकेतहरू निम्नानुसार छन् । यी संकेतहरू देखिएमा तुरुन्त सतर्क हुनुपर्छ र बच्चालाई यस्ता व्यक्तिबाट दूरी बनाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

१.घरमा नभन्नु भन्ने सल्लाह

यदि कुनै साथीले बारम्बार ‘यो कुरा घरमा आमाबाबुलाई नभन्नु’, ‘यो हाम्रो सिक्रेट हो’ भनेर जोड दिन्छ भने बुझ्नुपर्छ कि उसको मनमा खोट छ । राम्रो साथीले कहिल्यै गोप्य राख्नुपर्ने कुरा सिकाउँदैन । यस्तो साथीले बच्चालाई गलत बाटोतर्फ डोर्‍याउन सक्छ । आमाबाबुले बच्चालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि जुन कुरा घरमा भन्न डर लाग्छ, त्यो काम नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।

२.भावनात्मक दबाब दिने

दोस्रो संकेत भनेको भावनात्मक दबाब वा ब्ल्याकमेल हो । यदि साथीले ‘तँ मेरो साथी हो भने यो काम गर्नैपर्छ’, ‘नगरे तँ सँग साथी बन्दिन’ जस्ता कुराहरू गर्छ भने यो स्पष्ट खतरा हो । सच्चा साथीले कहिल्यै जबरजस्ती गर्दैन । यसले बच्चालाई कमजोर र निर्भर बनाउँछ । आमाबाबुले बच्चालाई सिकाउनुपर्छ– सच्चा साथीले स्वतन्त्रता र सम्मान दिन्छ, न कि दबाब ।

३.गतल कामलाई कुल भन्ने

गलत कामहरूलाई ‘कूल’ वा ‘स्टाइल’ भन्ने बानी पनि नराम्रो साथीको ठूलो संकेत हो । क्लास बंक गर्नु, चुरोट वा मदिरा खानु, कसैलाई कुट्नु वा गाली गर्नु जस्ता गलत कामहरूलाई ‘मजा आयो’, ‘आजकाल यस्तै चल्छ’ भनेर सामान्य ठान्ने साथीले बच्चालाई गलत दिशातर्फ लैजान्छ । यस्ता व्यक्तिसँग तुरुन्त दूरी बनाउनुपर्छ ।

४.पढाइलाई बोरिङ भन्ने

नराम्रो साथीको अर्को संकेत भनेको पढाइ र राम्रो बानीलाई ‘बोरिङ’ भन्ने हो । जो साथी राम्रोसँग पढ्छ, अनुशासित छ वा शिक्षकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई ‘पढन्ते’, ‘बोरिङ’ वा ‘चम्चा’ जस्ता शब्दले होच्याउने साथीले बच्चाको प्रगतिमा डाह गर्छ वा ऊ आफू जस्तै तल झार्न चाहन्छ । राम्रो साथीले सधैं अर्कालाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ, कहिल्यै तल झार्दैन ।

५.बच्चामा नकारात्मक परिवर्तन देखा परेमा 

यदि कुनै आफ्ना बच्चामा नकारात्मक परिवर्तन देखिन थाल्छ भने खराब संगतमा परेको छ कि भन्ने ठूलो चेतावनी हो । बढी झूट बोल्न थाल्छ, सानातिना कुरामा रिसाउँछ, घरपरिवारसँग झगडा गर्छ, पढाइमा ध्यान दिँदैन वा मोबाइल तथा सोसल मिडियामा बढी समय बिताउन थाल्छ भने बुझ्नुपर्छ कि संगत राम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा आमाबाबुले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ ।

६.साथीको सीमालाई सम्मान नगर्ने

साथीको व्यक्तिगत सीमा नमान्ने बानी पनि खतरनाक हुन्छ । यदि बच्चाले ‘म यो काम गर्दिन’ भने पनि बारम्बार उक्साउने, जबरजस्ती गराउने वा सीमा मिच्ने गर्दछ भने त्यो सच्चा साथी होइन । राम्रो साथीले ‘नाइँ’लाई सम्मान गर्छ र दबाब दिँदैन । आमाबाबुले बच्चालाई ‘नाइँ’ भन्न सिकाउनु र आफ्नो सीमा राख्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।

७.गलत काम गर्न उक्साउने

गलत काम गर्न प्रत्यक्ष उक्साउने साथी सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । घरबाट पैसा चोर्न लगाउने, बुबाको पकेटबाट पैसा निकाल्न भन्ने, परीक्षामा चिट चोर्न गर्न उकास्ने वा अश्लील सामग्री हेर्न प्रेरित गर्ने साथीबाट जति सक्दो चाँडो टाढा हुनुपर्छ । यस्तो संगतले बच्चाको जीवन नै बिगार्न सक्छ ।

अन्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा

नराम्रो साथी चिन्नुका साथै आमाबाबुले केही महत्वपूर्ण कुराहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । बच्चासँग खुला र विश्वासपूर्ण संवाद कायम राख्नुपर्छ ताकि उनीहरूले डर नमानी आफ्ना कुराहरू भन्न सकून् ।

कहिलेकाहीँ बच्चाका साथीहरूलाई घरमा बोलाएर वा स्कूल गएर उनीहरूको व्यवहार बुझ्नुपर्छ । राम्रो साथीहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ र उनीहरूसँग समय बिताउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आफैं पनि बच्चाका लागि सकारात्मक उदाहरण बन्नुपर्छ किनकि बच्चाहरू आमाबाबुको व्यवहारबाट पनि धेरै सिक्छन् ।

टिनएज उमेरमा नराम्रो साथीले एउटा बच्चाको सम्पूर्ण जीवन मोड्न सक्छ । तर आमाबाबुको सतर्कता, समझदारी, प्रेम र निरन्तर साथले बच्चालाई सही बाटोमा फर्काउन सकिन्छ । यो उमेरमा आमाबाबुको मार्गदर्शन नै बच्चाको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच हो।

संगत साथी
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो- सरकारका १०० कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रशंसनीय सुरुवात

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो- सरकारका १०० कार्यसूची भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रशंसनीय सुरुवात
सुशासनमा कदम चाल्नु प्रशंसनीय : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल

सुशासनमा कदम चाल्नु प्रशंसनीय : ट्रान्सपरेन्सी नेपाल
महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी

महासंघमा गुटबन्दी नगर्न अध्यक्ष ढकालको चेतावनी
ल्याबमा प्रयोग हुने पन्जाले बढाएर देखाउँदैछ माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा

ल्याबमा प्रयोग हुने पन्जाले बढाएर देखाउँदैछ माइक्रोप्लास्टिकको मात्रा
बालेनको गीतले उछिन्ला विष्णु माझीको रेकर्ड ?

बालेनको गीतले उछिन्ला विष्णु माझीको रेकर्ड ?
‘प्राइस सिलिङ’ लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी

‘प्राइस सिलिङ’ लागु गर्ने देशलाई तेल नबेच्ने रुसको चेतावनी

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

संगीत मनको औषधि

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

