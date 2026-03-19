म्याद थपपछि लेखकलाई २ नम्बर गणमा राखिने, ओली अस्पतालमै

- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य अवस्थाका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिएको छ।
- पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो।
- पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन हिरासतमा म्याद दिएसँगै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित २ नम्बर गणमै राखिने भएको छ । शनिबार पक्राउ परेका लेखकलाई २ नम्बर गणमा राखिएको थियो । अहिले पनि गणमै राखेर बयानको काम गरिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।
‘उहाँ (रमेश लेखक)लाई २ नम्बर गणमै राखेर अनुसन्धानको काम गर्छौं । म्याद थप भएपछि पनि उहाँलाई २ नम्बर गणमै लगिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने ।
सामान्यतया: जुन प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यही प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने चलन छ । हिरासत नभएको अवस्थामा मात्रै अन्य कार्यालयमा राखिन्छ ।
तर हाइप्रोफाइल तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लेखकलाई सुरक्षाका कारण २ नम्बर गणमा राखिएको हो ।
परिसर काठमाडौं भद्रकालीमा रहेकाले मान्छे भेटघाट गर्न आउनेको संख्या पनि बाक्लो हुने, परिसरका प्रहरीहरू अन्य दैनिक कामकारबाहीमा व्यवस्त हुने भएकाले सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भन्दै लेखकलाई २ नम्बर गणमा राखिएको हो ।
लेखकसँगै पाँच दिन म्याद थप भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिने भएको छ । उनको स्वास्थ्यको कारण यसअघि अस्पतालमा राखिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत आइतबार म्यादका लागि दिएको आदेशमा समेत उपचारको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ । जसकारण उनी भने अस्पतालमै रहने एसएसपी थापाले बताए ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन हुँदा उनीहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रुपमा थिए ।
यो घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली लेखकलाई दोषी रहेको औंल्याउँदै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै शनिबार बिहानीपख ओली, लेखक पक्राउ गरेका थिए ।
