+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म्याद थपपछि लेखकलाई २ नम्बर गणमा राखिने, ओली अस्पतालमै

‘उहाँ (रमेश लेखक)लाई २ नम्बर गणमै राखेर अनुसन्धानको काम गर्छौं । म्याद थप भएपछि पनि उहाँलाई २ नम्बर गणमै लगिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १५ गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य अवस्थाका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिएको छ।
  • पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली र लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो।
  • पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१५ चैत, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पाँच दिन हिरासतमा म्याद दिएसँगै पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नेपाल प्रहरीको महाराजगञ्जस्थित २ नम्बर गणमै राखिने भएको छ । शनिबार पक्राउ परेका लेखकलाई २ नम्बर गणमा राखिएको थियो । अहिले पनि गणमै राखेर बयानको काम गरिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

‘उहाँ (रमेश लेखक)लाई २ नम्बर गणमै राखेर अनुसन्धानको काम गर्छौं । म्याद थप भएपछि पनि उहाँलाई २ नम्बर गणमै लगिएको छ,’ एसएसपी थापाले भने ।

सामान्यतया: जुन प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यही प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने चलन छ । हिरासत नभएको अवस्थामा मात्रै अन्य कार्यालयमा राखिन्छ ।

तर हाइप्रोफाइल तथा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लेखकलाई सुरक्षाका कारण २ नम्बर गणमा राखिएको हो ।

परिसर काठमाडौं भद्रकालीमा रहेकाले मान्छे भेटघाट गर्न आउनेको संख्या पनि बाक्लो हुने, परिसरका प्रहरीहरू अन्य दैनिक कामकारबाहीमा व्यवस्त हुने भएकाले सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भन्दै लेखकलाई २ नम्बर गणमा राखिएको हो ।

लेखकसँगै पाँच दिन म्याद थप भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै राखिने भएको छ । उनको स्वास्थ्यको कारण यसअघि अस्पतालमा राखिएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले समेत आइतबार म्यादका लागि दिएको आदेशमा समेत उपचारको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ । जसकारण उनी भने अस्पतालमै रहने एसएसपी थापाले बताए ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन हुँदा उनीहरू प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रुपमा थिए ।

यो घटनाको छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ओली लेखकलाई दोषी रहेको औंल्याउँदै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको उक्त प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै शनिबार बिहानीपख ओली, लेखक पक्राउ गरेका थिए ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
जेनजी आन्दोलन म्याद थप रमेश लेखक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित