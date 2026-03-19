+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

७१औं वर्षमा पत्रकार महासंघ, सरकारले सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याउने अध्यक्ष शर्माको विश्वास

'संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यका कुनै अंग वा तहबाट जुनसुकै नाममा पनि संकुचन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,'

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते ७:४४

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आज ७१ औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछ ।

स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले सन्देश जारी गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिताको दायित्व स्मरण गराएकी छन् । जनताको सही सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र समाजले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह गर्न उनले सबैमा अपिल गरेकी छन् ।

सात दशक लामो इतिहास बोकेको मुलुककै पुरानो अगुवा नागरिक संस्थाको रुपमा समाजमा स्थापित महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएको अध्यक्ष शर्माको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । ‘व्यावसायिक र जवाफदेही पत्रकारितामार्फत सुदृढ लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष शर्माको सन्देशमा लेखिएको छ, ‘महासंघले मानव अधिकारको रक्षा, सही सूचना पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षणलगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’

लोकतन्त्रसँग पत्रकार र पत्रकारिता अभिन्न रुपले जोडिने भन्दै अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन्, ‘तसर्थ हामीले कतिपय अवस्थामा व्यावसायिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पनि अभिमत जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

‘संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यका कुनै अंग वा तहबाट जुनसुकै नाममा पनि संकुचन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन्, ‘लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको दशक बितिसक्दा पनि पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेकोमा महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि सधैं प्रतिबद्ध छ ।’

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि करिव दुई तिहाइको सरकार बनेकाले लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

साथै अध्यक्ष शर्माले लामो समयदेखि रोकिएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन र आवश्यक कानुन महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

जेन्जी आन्दोलनको बेला मारमा परेका सञ्चारगृह र दुर्घटनामा परेका पत्रकारहरूको महासंघले संकलन गरेको विवरणअनुसार क्षतिपूर्ति दिलाइ मनोबल बढाउन जरुरी रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै बढिरहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले मिथ्या सूचनाको प्रवाह पनि बढ्दो चुनौती देखापरेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्दै महासंघको मर्यादा उँचो बनाउने र इतिहासको गौरवलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी रहेको बताएकी छन् ।

पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाको लागि आमसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा निकायसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाउन महासंघ लागीपरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

महासंघले सबै सञ्चारमाध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन पहलकदमी अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि उनले दिएकी छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित