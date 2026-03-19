७१ वर्षमा पत्रकार महासंघ : संकटग्रस्त प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको नयाँ परीक्षा

नेपालमा पत्रकारिता पेशा अहिले असुरक्षित र दबाबग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मी बहुस्वार्थ समूहबाट आन्दोलनका नाममा आक्रमणमा पर्न थालेका छन् ।

रामकृष्ण अधिकारी
२०८२ चैत १६ गते ९:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो ७१औं स्थापना दिवसमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षामा गम्भीर चुनौतीहरू रहेको जनाएको छ।
  • गत वर्ष चैत १५ देखि यस वर्ष चैत १५ सम्म पत्रकारमाथि ७२ भन्दा बढी घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।
  • सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटमा छ र पत्रकार महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अवस्था छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ आज ७१औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ। स्थापना दिवस मनाइरहँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता झन् चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । श्रमजीवि पत्रकारका श्रम अधिकारका समस्या उस्तै छन् । सञ्चार सस्था चरम संकटमा छन् ।

पछिल्लो सूचकाङ्कहरु अध्ययन गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था चिन्ताजनक छ । राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुको सर्वसत्तावादी सोच, असहमति दबाउने प्रयास, संचारमाध्यम र पत्रकारमाथिको आक्रमण र स्वतन्त्र मिडियाको आर्थिक अस्तित्वमाथि बढ्दो दबाब प्रेस स्वतन्त्रताका प्रमुख खतराका रुपमा देखा परेका छन् ।

गत वर्ष चैत १५ (२०८१) देखि यस वर्ष चैत १५ (२०८२) सम्मको अवधिमा नेपाल पत्रकार महासंघकै विज्ञप्ति केलाउँदा ७० भन्दा बढी –करिब ७२ घटना) पत्रकारमाथिका घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

गत वर्ष चैत १५ मा हामी महासंघको स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा काठमाडौंको तीनकुने घटनामा पत्रकार सुरेश रजक मारिए । यो घटनाको वर्षदिन पुग्दासम्म अझै निश्पक्ष छानबिन हुन सकेन । शिक्षक आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकार सबिना कार्कीको आँखा झन्डै–झन्डै गुमेन । गत २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा श्याम श्रेष्ठ, दीपेन्द्र ढुंगाना, उमेश कार्की, शम्भु दंगाल र एक जना ….नेपाल (नाम खुलाउन नचाहेका) गरी ५ पत्रकार गोलि लागेर घाइते हुन पुगे । पत्रकार महासंघकै तथ्यांकका आधारमा हेर्दा सञ्चार संस्थाहरू र सञ्चारकर्मीका निजी सम्पत्तिसमेत गरी मुलुकको सञ्चार क्षेत्रले ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति ब्यहोर्न पुगे । पछिल्लोपटक मात्रै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली पक्राउपछिको रिपोटिङमा पनि केही पत्रकार कुटपिट र दुर्व्यवहारमा परे ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ– नेपालमा पत्रकारिता पेशा अहिले असुरक्षित र दबाबग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मी बहुस्वार्थ समूहबाट आन्दोलनका नाममा आक्रमणमा पर्न थालेका छन् । यी घटनाहरुको निश्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि हुन नसकेको कारबाहीले पत्रकारिता क्षेत्र गम्भीर सुरक्षा संकटमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा कमजोर र पत्रकारहरू शारीरिक, मानसिक र पेशागत जोखिम भोगिरहेका छन् । यी घटनाले अबस्था चिन्ताजनक देखिन्छ ।

यस्तो बेला पत्रकार महासंघ आफ्नो स्थापना दिवसको उत्सवमा भन्दा बढी आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारीको गम्भीर क्षणमा उभिएको छ ।

एक वर्षको तथ्यांकले के भन्छ ?

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांक (२०८१ चैत १५ देखि २०८२ चैत १५ सम्म) मा रहेका घटनाहरूको प्रकृति हेर्दा पत्रकारिता क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था गम्भीर देखिन्छ—

– कुटपिट र शारीरिक आक्रमण : १८

– ज्यान मार्ने सहितका धम्की : २०

– दुर्व्यवहार र गालीगलौज : १५

– समाचार संकलनमा अवरोध : ८

– गिरफ्तारी र नियन्त्रण : ३

– तोडफोड र आगजनी : ४

– मृत्यु र गम्भीर घटना : २

सात दशक लामो जीवन्त नागरिक अगुवा संगठनलाई पत्रकारहरू सबैले गर्व र सम्मानपूर्वक समाझा संगठनका रूपमा जसरी लिनुपर्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिँदैन । महासंघको ओज पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ

यसको अर्थ, हरेक ५ दिनमा एकभन्दा बढी पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ । आक्रमणकर्ता पनि विविध छन्– राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानीय समूह, प्रहरी र सरकारी संयन्त्रसम्म । यसले देखाउँछ कि पत्रकारमाथिको जोखिम एकतर्फी नभई बहुआयामिक छ ।

सुरक्षा मात्रै होइन, सञ्चार क्षेत्र गम्भीर आर्थिक संकटबाट पनि गुज्रिरहेको छ । घट्दो आम्दानी, बढ्दो सञ्चालन खर्च र दीर्घकालीन टिकाउपनमा अनिश्चितताले सञ्चार संस्थाहरूलाई दबाबमा पारेको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूको तीव्र विस्तारसँगै विज्ञापनको बजार पनि फेरिएको छ । गुगल र मेटा (फेसबुकको मूल कम्पनी) जस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरू सानो आम्दानीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

एकाथरी मिडियाहरु मिडिया ट्रायल गदैछन्, अर्काथरी आफैं सेल्फ सेन्सरसिपमा छन् । कोरोनापछि सञ्चारमाध्यमहरु टिक्नकै लागि संर्घषमा छन् । सञ्चारमाध्यमका समाचारकक्षहरु मर्दाे अवस्थामा छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सञ्चारमाध्यमहरुमा चरम सेल्फ–सेन्सरसिप (आफैं चुप लाग्ने प्रवृत्ति) बढ्दो छ । आज धेरै मिडियामा प्रश्न उठिरहेको छ– सम्पादकीय स्वतन्त्रता जोगाउने कि आर्थिक अस्तित्व बचाउने ?

यो बेला पत्रकार महासंघ जस्ता संघ/संस्थाको भूमिका झन् बलियो हुनुपर्ने थियो । तर, पत्रकार महासंघले त्यस अनुसारको भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका मुद्दासँगै हरेक राजनीतिक परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको गौरवपूर्ण इतिहास पत्रकार महासंघले बोकेको छ ।

सात दशक लामो जीवन्त नागरिक अगुवा संगठनलाई पत्रकारहरू सबैले गर्व र सम्मानपूर्वक साझा संगठनका रूपमा जसरी लिनुपर्थ्यो, अहिले त्यस्तो देखिँदैन । महासंघको ओज पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत हकहित र सुरक्षाका मुद्दामा महासंघको भूमिका फितलो हुँदै गएको छ । महासंघको नेतृत्वमै रहेर यति भन्न लजाउनुपर्ने कारण छैन । मेरो तर्फबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसारको आफूले लिनुपर्ने पहल नलिएको होइन, तर नेतृत्वमा रहेकाहरुका कारण सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

कानुन निर्माणका सवालमा पनि फितलो प्रस्तुति महासंघको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा लगेको थियो । त्यसमा महासंघले एउटा अडान त लियो । तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेन । भलै पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

अनलाइन दर्ता/नवीकरणको झन्झटिलो प्रावधान अहिले पनि यथावत छ । महासंघले सरकारले ऐन संशोधन गरिरहँदा थाहै पाउन सकेन । थाहा पाएर पनि सरकारसँग न बलियो लबिइङ गर्‍यो, न आन्दोलनको नेतृत्व नै लियो । सरकार आफैँको निर्णयमा महासंघ ‘रामभरोसा’ मै रुमल्लिरह्यो ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु बन्द भयो । महासंघ कुहिरोको काग झै हरायो । महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरु सडकमा आउनु पर्ने वातावरण बन्यो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर महासंघले समाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व लिनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएपछि जेनजी युवाहरुले आन्दोलनको नेतृत्व लिए ।

अन्तत: गत भदौं २३ र २४ को घटना भयो । सरकार अपदस्थ भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । नयाँ अन्तरिम सरकार आयो र त्यसले चुनावसम्म गराएर नयाँ जननिर्वाचित सरकार गठन भएको अवस्था छ ।

तर महासंघ बरालिएको बरालियै छ ।

नागरिक अगुवा संगठनको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको पत्रकार महासंघको विगतको इतिहास र भूमिका के थियो ? इतिहास हेर्दा, महासंघले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा मध्यस्थता र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । त्यसबेला ‘शान्ति र लोकतन्त्र’का लागि नागरिक सञ्जाल (पापड) बनाएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको महासंघ पछिल्लोपटक खास देखिनुपर्ने र परीक्षणमा होमिनुपर्ने समयमा देखिनै सकेन ।

आन्तरिक राजनीति र नेतृत्व संकट खट्किरह्यो । अझ जनेजी आन्दोलनभन्दा अगाडिदेखि (साउनयता) त झन् महासंघ आफ्नै केन्द्रीय समितिको बैठक नै राख्न र बसाउन नसकेर भूमरीमा फस्यो । महासंघको चुनावका बेला एकै गठबन्धन बनाएर जितेर आएकाहरुका बीचमै ‘इगो र चरम स्वार्थ राजनीति’का कारण महासंघलाई बन्धक बनाउने काम गरियो । एक अमुक व्यक्तिका नाममा गत आठ महिनायता महासंघलाई नेतृत्व तहबाटै बन्धक बनाउने काम गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, जेनजी आन्दोलन, सरकारको बर्हिगमन, प्रतिनिधिसभा विघटन, अन्तरिम सरकार, चुनाव र नयाँ जनमतसहितको नयाँ सरकार निर्माण भइसक्दासम्म महासंघले पूर्ण बैठक राखेर समीक्षा गर्न सकेन । नेतृत्वले बन्धक बनाएको यो संकट अझै तोडिन सकेको छैन । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के महासंघ आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदैछ ?

पछिल्लो समय महासंघले पेसागत सुरक्षा र हकहितका विषयमा प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन । नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेलगायतका समस्यासँग पत्रकारहरू जुधिरहेका छन् । व्यक्तिगत तथा पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन । सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि आकाशको फल जस्तै कुहिरोमै छ । तर यी मुद्दामा महासंघ उदासीनजस्तो देखिन्छ ।

पत्रकार महासंघले झन् अहिले आफुलाई प्रमाणित गर्ने समय आएको छ । संसदमा प्रतिपक्षीहरु कमजोर बनेका बेला पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन जस्ता नागरिक अगुवा संगठनहरुको झन बढी आवश्यकता खट्किँदो हुन्छ । महासंघ सधै प्रतिपक्षी चरित्रकै हो । यस अर्थमा पनि झण्डै दुईतिहाइको बलियो सरकारले आफ्नो संसदीय अंकगणितको बलमा चाल्न सक्ने प्रेस विरोधी हर्कतको खबरदारी गर्ने र दह्रो रुपमा उभिन महासंघको आवश्यकता झन् बढेर गएको छ ।

महासंघलाई सम्मान, भरोसा र विश्वासयोग्य बनाउन धेरै पक्षमा सुधारको खाँचो छ । नेपाल पत्रकार महासंघ ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दा स्पष्ट छ– प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा छ । सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मी संकटमा छन् । तर यी संकटको समाधान पनि यहीँ छ । पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक रूपमा मिडियालाई सुदृढ बनाउने, कानुनी हस्तक्षेपमा दृढ भूमिका खेल्ने, सेल्फ–सेन्सरसिपविरुद्ध आवाज उठाउने, लोकतन्त्र/गणतन्त्रको पक्षमा स्पष्ट उभिन सक्दा समाधान यहीँभित्रै खोज्न सकिन्छ ।

आजको स्थापना दिवस केवल उत्सव होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नयाँ संकल्पको दिन हो । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । यो बेला हामीले नयाँ शिराबाट अबको कार्य समय सोचेर काम गर्नसक्दा अग्रजहरुले बचाएको महासंघको साख, गरिमा र इज्जत बचाउन सकिन्छ ।

(अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुन् ।)

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

