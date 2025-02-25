पीएसएल : बल टेम्परिङको आरोपमा फखारलाई प्रतिबन्धको सम्भावना

२०८२ चैत १६ गते ११:३६ २०८२ चैत १६ गते ११:३६

  • फखार जमान बल टेम्परिङ गरेको आरोपमा कम्तीमा १ खेल र बढीमा २ खेल प्रतिबन्धको जोखिममा छन् ।
  • लाहोर कलन्दर्स र कराँची किङ्सबीचको खेलमा बलको अवस्था परिवर्तन भएको शंकामा अम्पायरले नयाँ बल प्रयोग गरेका थिए ।
  • कराँची किङ्सलाई ५ पेनाल्टी रन दिइएको थियो ।

१६ चैत, काठमाडौं । फखार जमान पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) २०२६ मा बलको अवस्था परिवर्तन (बल टेम्परिङ) गरेको आरोपमा कारबाहीको जोखिममा परेका छन् ।

उनीमाथि लेभल–३ को आरोप लागेको छ, जसअनुसार कम्तीमा १ खेल र बढीमा २ खेलसम्म प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ ।

यो घटना आइतबार लाहोर कलन्दर्स र कराँची किङ्सबीचको खेलका क्रममा भएको हो। अन्तिम ओभरको सुरुमै अम्पायरले बल जाँच गरेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको शंका गरिएको थियो । त्यसपछि अम्पायरहरूले नयाँ बल प्रयोग गर्न लगाए ।

नियमअनुसार कराँची किङ्सलाई ५ पेनाल्टी रन दिइयो, जसले खेलको नतिजामा ठूलो असर पार्‍यो । लक्ष्य पछ्याइरहेको कराँचीलाई जित्न सजिलो भयो र उनीहरूले खेल जिते ।

अब यस घटनाबारे म्याच रेफ्रीले छानबिन गर्नेछन् र फखारले आरोपविरुद्ध आफ्नो बचाउ पेश गर्ने मौका पनि पाउने छन् ।

यस्तै, कराँचीका हसन अलीलाई विकेट लिएपछि गरेको आक्रामक सेलेब्रेसनका कारण म्याच फीको १० प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ ।

-क्रिकइन्फोबाट

पीएसएल फखार जमान बल टेम्परिङ
दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
छुटाउनुभयो कि?

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
राष्ट्रिय समाचार

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
राष्ट्रिय समाचार

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय
छुटाउनुभयो कि?

बालेन युगको उदय

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
एसियन कप छनोट : लाओसविरुद्ध जितको लक्ष्यमा नेपाल

एसियन कप छनोट : लाओसविरुद्ध जितको लक्ष्यमा नेपाल

एचजेएनबीएलमा आर्मीको नवौं जित

एचजेएनबीएलमा आर्मीको नवौं जित

पीएसएल : बल टेम्परिङको आरोपमा फखारलाई प्रतिबन्धको सम्भावना

पीएसएल : बल टेम्परिङको आरोपमा फखारलाई प्रतिबन्धको सम्भावना

रिकेल्टन र रोहितको अर्धशतकमा मुम्बईको कीर्तिमानी जित

रिकेल्टन र रोहितको अर्धशतकमा मुम्बईको कीर्तिमानी जित

एचजेएनबीएल : हाउण्ड्सको सातौँ जित

एचजेएनबीएल : हाउण्ड्सको सातौँ जित

स्पीनर चम्किँदा पीएम कपमा गण्डकी प्रदेशको ऐतिहासिक जित

स्पीनर चम्किँदा पीएम कपमा गण्डकी प्रदेशको ऐतिहासिक जित

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई
वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित
सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गरिने

सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गरिने

वेबस्टोरिज

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

7 Stories
तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

5 Stories
धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ