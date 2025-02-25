पीएसएल : बल टेम्परिङको आरोपमा फखारलाई प्रतिबन्धको सम्भावना

१६ चैत, काठमाडौं । फखार जमान पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) २०२६ मा बलको अवस्था परिवर्तन (बल टेम्परिङ) गरेको आरोपमा कारबाहीको जोखिममा परेका छन् ।
उनीमाथि लेभल–३ को आरोप लागेको छ, जसअनुसार कम्तीमा १ खेल र बढीमा २ खेलसम्म प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ ।
यो घटना आइतबार लाहोर कलन्दर्स र कराँची किङ्सबीचको खेलका क्रममा भएको हो। अन्तिम ओभरको सुरुमै अम्पायरले बल जाँच गरेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको शंका गरिएको थियो । त्यसपछि अम्पायरहरूले नयाँ बल प्रयोग गर्न लगाए ।
नियमअनुसार कराँची किङ्सलाई ५ पेनाल्टी रन दिइयो, जसले खेलको नतिजामा ठूलो असर पार्यो । लक्ष्य पछ्याइरहेको कराँचीलाई जित्न सजिलो भयो र उनीहरूले खेल जिते ।
अब यस घटनाबारे म्याच रेफ्रीले छानबिन गर्नेछन् र फखारले आरोपविरुद्ध आफ्नो बचाउ पेश गर्ने मौका पनि पाउने छन् ।
यस्तै, कराँचीका हसन अलीलाई विकेट लिएपछि गरेको आक्रामक सेलेब्रेसनका कारण म्याच फीको १० प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ ।
-क्रिकइन्फोबाट
