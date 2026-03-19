आजदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति पाइने, हट्यो टोकन प्रणाली

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहको उपस्थितिमा आइतबार सुधारका काम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आजदेखि वैदेशिक रोजगार विभागले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टोकन प्रणाली हटाएर श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार गरेको छ।
  • श्रममन्त्री दिपक कुमार साहको उपस्थितिमा भएको बैठकले श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

१६ चैत, काठमाडौं । आजदेखि आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति पाइने भएको छ । यसअघि टोकन प्रणालीमार्फत दैनिक निश्चित संख्यामा प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृतिमा अब टोकन प्रणाली हटाइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिन श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा विभागले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

तोकिएको कागजात पेश भएको अवस्थामा सोही दिन श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपककुमार साहको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले सुधारका काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चैत १३ गते ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न विभिन्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले निर्देशन दिएका थिए ।

श्रम स्वीकृति
अब श्रम स्वीकृति आवेदनकै दिन, अभिमुखीकरण तालिम अनलाइन 
मध्यपूर्वका सात देशमा पुन: श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय
श्रम स्वीकृति नवीकरण रोकिँदा घर आएका श्रमिक समस्यामा
खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति स्थगित
माघमा वैदेशिक रोजगारीमा गए ७० हजार बढी नेपाली
इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन आह्वान

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित