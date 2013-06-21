मध्यपूर्वका सात देशमा पुन: श्रम स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय

स्थिति विश्लेषणका आधारमा जोखिम कम भएका गन्तव्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुन: श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते २१:२६

३ चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मध्यपूर्वका सीमित देशका लागि पुन: श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुन: श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्व र सुरक्षाजन्य जोखिमका कारण देखाउँदै सरकारले फागुन १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै श्रम स्वीकृति र नवीकरण स्थगन गरेको थियो । नवीकरण बन्द हुँदा सो गन्तव्यमा जाने श्रमिक मर्कामा परेपछि श्रम मन्त्रालयले ती देशहरूमा पुन: श्रम स्वीकृति मात्रै खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्थिति विश्लेषणका आधारमा जोखिम कम भएका गन्तव्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुन: श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि यीलगायतका इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा समेत श्रम स्वीकृति र नविकरण स्थगन गरिएको थियो । ती देशहरूमा काम गरिरहेका तथा बिदामा नेपाल आएका श्रमिकहरूलाई पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित देशका नेपाली नियोग तथा सरोकारवाला निकायबाट श्रम स्वीकृति खुलाउन माग आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रमिकको सुरक्षा अवस्थालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले चरणबद्ध रूपमा निर्णय परिमार्जन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

नेपाल फर्किन कुवेत र कतारका नेपालीलाई साउदीको बाटो ‘महँगो’

होर्मुज नाकाबन्दी : ट्रम्पको धम्कीपछि चीनले के भन्यो ?

मध्यपूर्व तनाव : इरानी मिसाइल-ड्रोनबाट युएईमा ७ जनाको मृत्यु

होर्मुज नाकाबन्दी : वैकल्पिक नाकाबाट तेलको आपूर्ति कति सम्भव ?

मध्यपूर्व तनावको प्रभाव : निर्माण व्यवसायीले मागे ‘कन्स्ट्रक्सन-होलिडे’

तेल, शक्ति र सार्वभौमसत्ता : मध्यपूर्वको राप र नेपालको भविष्य

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

