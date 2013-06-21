मध्यपूर्व तनाव : इरानी मिसाइल-ड्रोनबाट युएईमा ७ जनाको मृत्यु

युएई रक्षा मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार २ जना सैनिक र ५ जना सर्वसाधारण मारिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते २०:३६

२ चैत, काठमाडौं । इरानबाट प्रहार गरिएका मिसाइल र ड्रोन आक्रमणका कारण फेब्रुअरी २८ यता युएईमा कम्तीमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । युएई रक्षा मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार २ जना सैनिक र ५ जना सर्वसाधारण मारिएका छन् ।

युएईमा रहेका विभिन्न देशका १४५ जना घाइते भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा युएई सुरक्षा बलले इरानबाट प्रक्षेपण गरिएका ३०४ वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल, १५ वटा क्रुज मिसाइल र एक हजार ६२७ वटा ड्रोन ‘इन्टरसेप्ट’ गरेर नष्ट गरिएका छन् ।

सोमबार मात्रै पनि ६ वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल र २१ वटा ड्रोन आक्रमण भएको थियो । जसले अबुधाबी, दुबई, फुजैराह र उम्म अल क्वैन क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ । अबुधाबीको अल बह्याह क्षेत्रमा मिसाइल लागेर एक नागरिक सवारी साधन नष्ट हुँदा एक प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु भएको छ ।

दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै ड्रोन आक्रमण हुँदा इन्धन ट्याङ्कमा आगलागी भएको र केही समय उडान सेवा रोकिएको थियो । फुजैराह तेल उद्योग क्षेत्रमा पनि आगलागी भएको भए पनि त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । युएई रक्षा मन्त्रालयले सम्भावित थप आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै उच्च सतर्कता अपनाइएको जनाएको छ । –रासस

मध्यपूर्व तनाव युएई
सम्बन्धित खबर

होर्मुज नाकाबन्दी : वैकल्पिक नाकाबाट तेलको आपूर्ति कति सम्भव ?

होर्मुज नाकाबन्दी : वैकल्पिक नाकाबाट तेलको आपूर्ति कति सम्भव ?
मध्यपूर्व तनावको प्रभाव : निर्माण व्यवसायीले मागे ‘कन्स्ट्रक्सन-होलिडे’

मध्यपूर्व तनावको प्रभाव : निर्माण व्यवसायीले मागे ‘कन्स्ट्रक्सन-होलिडे’
तेल, शक्ति र सार्वभौमसत्ता : मध्यपूर्वको राप र नेपालको भविष्य

तेल, शक्ति र सार्वभौमसत्ता : मध्यपूर्वको राप र नेपालको भविष्य
दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक ड्रोन आक्रमण, इन्धन ट्याङ्कीमा आगलागी

दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक ड्रोन आक्रमण, इन्धन ट्याङ्कीमा आगलागी
मध्यपूर्व तनावबीच कतार एयरवेजको दोहा-काठमाडौं-दोहा उडान तालिका तय

मध्यपूर्व तनावबीच कतार एयरवेजको दोहा-काठमाडौं-दोहा उडान तालिका तय
इरानले भन्यो– स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्रीमार्ग अमेरिका र इजरायललाई मात्र बन्द  

इरानले भन्यो– स्ट्रेट अफ होर्मुज समुद्रीमार्ग अमेरिका र इजरायललाई मात्र बन्द  

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

